Bonus terme 2021 su piattaforma dal 28 ottobre: come avere 200 euro senza Isee Bonus terme 2021 su piattaforma dal 28 ottobre: come avere 200 euro senza Isee

Il bonus terme è un'agevolazione di 200 euro concessa ai cittadini, che possono utilizzare in appositi centri termali aderenti l'iniziativa. E' uno dei bonus più attesi dagli italiani e si prospetta essere anche tra i più richiesti. Sarà possibile effettuare le domande a partire dall'8 novembre 2021, utilizzando l'apposito portale messo a disposizione dal MISE. Il primo passo dunque è quello di aderire, in quanto centro termale, e tale passo è effettuabile sulla piattaforma appositamente creata, a partire dal 28 Ottobre. In seguito, a partire dall'8 Novembre, apriranno le iscrizioni per i cittadini che tramite il medesimo portale invieranno la propria richiesta a partecipare. I siti su cui sarà possibile iscriversi sono:Invitalia;sito ufficiale del MISE.La graduatoria verrà stilata considerando l'ISEE di ogni richiedente.Una volta effettuata l'iscrizione dunque, verrà predisposta una graduatoria che tiene in considerazione l'ISEE dei richiedenti. Il cittadino deve selezionare una struttura nella quale ha intenzione di usufruire del bonus e, se questa risulta tra le partecipanti all'iniziativa, dovrà prenotare direttamente tramite il centro termale. Una volta effettuata la prenotazione, va scelto il percorso termale che più si preferisce e si ricorda che il limite massimo di erogazione del bonus è di 200 euro. Il centro termale una volta ricevuta la richiesta di prenotazione, rilascerà un documento apposito che certifica l'avvenuta prenotazione, annesso ad un relativo codice univoco identificativo.Bonus terme 2021: Mise spiega cos'èCon decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.Il Bonus terme è un'agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.Il bonus coprirà fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro. L'eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE. Al momento il bonus terme non è attivo.A chi toccaL'incentivo per l'acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di 200,00 euro.

Invitalia;

sito ufficiale del MISE. L a graduatoria verrà stilata considerando l’ISEE di ogni richiedente.

Una volta effettuata l’iscrizione dunque, verrà predisposta una graduatoria che tiene in considerazione l’ISEE dei richiedenti. Il cittadino deve selezionare una struttura nella quale ha intenzione di usufruire del bonus e, se questa risulta tra le partecipanti all’iniziativa, dovrà prenotare direttamente tramite il centro termale. Una volta effettuata la prenotazione, va scelto il percorso termale che più si preferisce e si ricorda che il limite massimo di erogazione del bonus è di 200 euro. Il centro termale una volta ricevuta la richiesta di prenotazione, rilascerà un documento apposito che certifica l’avvenuta prenotazione, annesso ad un relativo codice univoco identificativo.

Bonus terme 2021: Mise spiega cos'è

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati. Il Bonus terme è un'agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.

Il bonus coprirà fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE. Al momento il bonus terme non è attivo. A chi tocca

L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

