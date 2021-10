Attualità

Scicli, bagni nel mare di Cava D'Aliga anche ad ottobre

Scicli – In Sicilia è ancora tempo di bagni al mare. Stamattina attratti dalla bella giornata alcune persone hanno deciso di fare il bagno nel mare di Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli. (Vedi foto) Non si tratta di un evento particolare poiché capita spesso di vedere persone fare il bagno nel litorale sciclitano anche in questo periodo dell’anno. La temperatura mite di oggi è stata sicuramente un'attrattiva per i bagnanti ma già da domani con un calo delle temperature sarà difficile vedere persone passeggiare dentro l'acqua. Nei prossimi giorni secondo le previsioni meteo in tutta la Sicilia ci saà vento forte e qualche pioggia sparsa.

