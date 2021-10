Attualità

Modica, muore l'imprenditore Marcello Cannata Modica, muore l'imprenditore Marcello Cannata

Modica – E’ morto all’ospedale Maggiore l’imprenditore Marcello Cannata, 50enne, titolare di un’azienda per la vendita di materiale edile in Contrada Trebalate. L’uomo era arrivato al Pronto Soccorso del nosocomio modicano con forti dolori al pronto soccorso, venerdì scorso, e immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sia pur tempestivo, l’intervento dei medici non è servito a salvargli la vita. E' deceduto ieri mattina, cinque giorni dopo l’intervento, nel reparto di terapia intensiva. La vicenda con ogni probalità finirà certamente all’attenzione della magistratura. Marcello lascia la moglie e un figlio di 2 anni.

Modica – E’ morto all’ospedale Maggiore l’imprenditore Marcello Cannata, 50enne, titolare di un’azienda per la vendita di materiale edile in Contrada Trebalate. L’uomo era arrivato al Pronto Soccorso del nosocomio modicano con forti dolori al pronto soccorso, venerdì scorso, e immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sia pur tempestivo, l’intervento dei medici non è servito a salvargli la vita. E' deceduto ieri mattina, cinque giorni dopo l’intervento, nel reparto di terapia intensiva. La vicenda con ogni probalità finirà certamente all’attenzione della magistratura. Marcello lascia la moglie e un figlio di 2 anni.