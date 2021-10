Cimiteri Ragusa: orari per apertura pomeridiana

Attualità

Ragusa - Avviato il piano di scerbatura nelle vie di accesso dei tre cimiteri comunali. L'Assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono in vista dell’approssimarsi della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti ha disposto l’avvio di un piano dei servizi per la scerbatura delle vie di accesso ai 3 cimiteri comunali e per la giornata di domenica 31 ottobre l’apertura pomeridiana dei cimiteri fino alle ore 17.

