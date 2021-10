Recensioni sulle offerte Luce e Gas di Iren

Economia

Quali sono le offerte di Iren Luce Gas? Che opinioni si trovano online? Per rispondere a queste domande bisognerebbe spulciare sul sito ufficiale di Iren Luce Gas e nei forum di recensioni dei consumatori. Il mercato libero dell’energia elettrica e del gas sembra una giungla, piena zeppa di termini tecnici che solo gli addetti al lavoro sembrano comprendere davvero. Ecco perché questo articolo raccoglie tutte le opzioni e le offerte luce e gas di Iren, comprese le opinioni e le recensioni. Continua a leggere per scoprire qual è la più adatta per te!Le offerte di Iren Luce GasIren è un fornitore che permette di contrattare sia l’energia elettrica, sia il gas, insieme o individualmente. Questo fa sì che le offerte siano molte, anche per poter creare un pacchetto che si adegua alla perfezione, a seconda del tipo di consumo che ogni cliente può preferire. Ecco qui di seguito le principali opzioni tariffarie di Iren Luce Gas.Iren Revolution LuceCon questa offerta Iren propone un costo fisso per 24 mesi della componente energia, che non varia secondo le fasce orarie. Inoltre, si ha diritto a uno sconto di 30 €, che viene ripartito in 10 € su 3 bollette emesse durante il primo anno di fornitura. In più, viene regalata una polizza assicurativa, che copre i piccoli guasti domestici per 24 mesi. Si tratta di un’offerta che piace molto, perché l’energia elettrica si può usare quando si vuole e il bonus di 30 € garantisce un ulteriore risparmio.Iren 10x3 GasIl costo del gas si mantiene bloccato per 24 mesi e include anche il bonus di 10 €, che viene scalato su 3 fatture, per un totale di 30 €. Risparmi nell’immediato e sul lungo periodo, ma in questo caso non è prevista la copertura assicurativa in omaggio. È proprio per questo motivo, che in molti hanno scelto di combinare questa offerta con Iren Revolution Luce.Iren Quick Web Luce e GasIl prezzo della componente energia e del gas viene bloccato per 12 mesi, senza subire le variazioni di mercato. Si può attivare solo per una fornitura o per entrambe. Inoltre, puoi gestire il tuo contratto e le bollette autonomamente, direttamente sul portale online dedicato. Questo fa sì che si tratti di un’opzione che piace molto a chi vuole evitare di riempirsi di fatture di carta, oltre al fatto che si ha una completa gestione diretta.Iren Placet Luce/Gas Casa Prezzo FissoQuesto piano tariffario blocca il prezzo della componente energia e del gas per 12 mesi, ma il resto dei costi rimane stabilito dall’Autorità competente e può variare. L’offerta piace soprattutto a chi non vuole vincoli, ma senza rinunciare alla comodità del prezzo bloccato sul costo energetico.Altre offerte Iren Luce GasIren Luce Gas mette a disposizione anche offerte in linea con le necessità dei clienti più giovani. Ad esempio si può avere un buono Amazon da 50 €, oppure un monopattino elettrico, contrattando un’offerta apposita. Oltre a questo, c’è l’offerta Iren Luce Gas Più Vantaggi che permette un risparmio ulteriore fino al 30%.

Iren è un fornitore che permette di contrattare sia l’energia elettrica, sia il gas, insieme o individualmente. Questo fa sì che le offerte siano molte, anche per poter creare un pacchetto che si adegua alla perfezione, a seconda del tipo di consumo che ogni cliente può preferire. Ecco qui di seguito le principali opzioni tariffarie di Iren Luce Gas.

Iren Revolution Luce

Con questa offerta Iren propone un costo fisso per 24 mesi della componente energia, che non varia secondo le fasce orarie. Inoltre, si ha diritto a uno sconto di 30 €, che viene ripartito in 10 € su 3 bollette emesse durante il primo anno di fornitura. In più, viene regalata una polizza assicurativa, che copre i piccoli guasti domestici per 24 mesi. Si tratta di un'offerta che piace molto, perché l'energia elettrica si può usare quando si vuole e il bonus di 30 € garantisce un ulteriore risparmio.

Il costo del gas si mantiene bloccato per 24 mesi e include anche il bonus di 10 €, che viene scalato su 3 fatture, per un totale di 30 €. Risparmi nell’immediato e sul lungo periodo, ma in questo caso non è prevista la copertura assicurativa in omaggio. È proprio per questo motivo, che in molti hanno scelto di combinare questa offerta con Iren Revolution Luce.

Iren Quick Web Luce e Gas

Il prezzo della componente energia e del gas viene bloccato per 12 mesi, senza subire le variazioni di mercato. Si può attivare solo per una fornitura o per entrambe. Inoltre, puoi gestire il tuo contratto e le bollette autonomamente, direttamente sul portale online dedicato. Questo fa sì che si tratti di un'opzione che piace molto a chi vuole evitare di riempirsi di fatture di carta, oltre al fatto che si ha una completa gestione diretta.

Questo piano tariffario blocca il prezzo della componente energia e del gas per 12 mesi, ma il resto dei costi rimane stabilito dall’Autorità competente e può variare. L’offerta piace soprattutto a chi non vuole vincoli, ma senza rinunciare alla comodità del prezzo bloccato sul costo energetico.

Altre offerte Iren Luce Gas

Iren Luce Gas mette a disposizione anche offerte in linea con le necessità dei clienti più giovani. Ad esempio si può avere un buono Amazon da 50 €, oppure un monopattino elettrico, contrattando un'offerta apposita. Oltre a questo, c'è l'offerta Iren Luce Gas Più Vantaggi che permette un risparmio ulteriore fino al 30%.