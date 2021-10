Ville comunali Ragusa: nuovi orari apertura al pubblico

Attualità

Ragusa - Il Comune di Ragusa annuncia i nuovi orari di apertura al pubblico delle ville comunali. L'assessore al verde pubblico Giovanni Iacono, informa che nelle ville comunali è in vigore il nuovo orario di apertura. In particolare per il Giardino Ibleo, dal lunedì al venerdì, l’orario di apertura è fissato dalle ore 8 alle ore 23, prolungato fino alle ore 24 il sabato e la domenica. Per tutte le altre ville comunali il nuovo orario di apertura al pubblico è stabilito per tutti i giorni della settimana, dalle ore 9 alle ore 20. Nelle ville comunali, rende ancora noto l’assessore delegato al verde pubblico, è stato riconfermato il servizio di custodia e di vigilanza quotidiana in collaborazione con i volontari dell'associazione 'Fare Ambiente'. Inoltre all'interno del Parco del Castello di Donnafugata hanno iniziato la loro attività 2 giardinieri assunti per 6 mesi.

