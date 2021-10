Attualità

Terza dose vaccino Covid per Orazio Buonafede: 100 anni, 1 mese e 2 giorni Terza dose vaccino Covid per Orazio Buonafede: 100 anni, 1 mese e 2 giorni

Ragusa, 20 ottobre 2021 – È arrivato puntuale, anche questa volta, al suo appuntamento per la terza dose del vaccino anti -Covid, il signor Orazio Buonafede che ha 100 anni, 1 mese e due giorni. Molti ricordano il suo ingresso, all’ospedale di Vittoria, il 20 febbraio, per la prima dose di vaccino “Elegante, sicuro e sorridente, accompagnato dalla figlia Franca”, che anche questa volta è stata al suo fianco. Molti i sorrisi e le attenzioni rivolte alla persona che nella giornata di quell’inizio di vaccinazione – febbraio 2021 - rivolta agli over 80, risultò essere il più anziano - che si vaccinava - della Sicilia. Anche questa volta il sig. Buonafede ha affrontato la somministrazione con serenità e con il sorriso sulle labbra.

