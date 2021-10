Moda e spettacolo

Achille Lauro, esce il nuovo brano Io e te Achille Lauro, esce il nuovo brano Io e te

MILANO - ’’Io e te’’, scritto e interpretato da Achille Lauro, esce venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano accompagna il lancio di Anni da Cane, un film di Fabio Mollo, prodotto da Notorious Pictures, disponibile dal 22 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video, che vede Achille Lauro non solo penna e voce di ’’Io e te’’ ma anche interprete in un cameo.

