Cronaca

Urta un tir in sosta e ne esce miracolosamente illesa FOTO Urta un tir in sosta e ne esce miracolosamente illesa FOTO

Rosignano - Urta un tir in sosta e ne esce illesa. L'incidente è accaduto sull'autostrada A12 al km 207 nord, vicino al casello di Rosignano. Una piccola Smart guidata da una donna si è letteralmente piantata contro un TIR fermo in una piazzola di sosta. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari addetti alla viabilità di SAT, la Polizia Stradale per i rilievi e un'ambulanza che ha raccolto la donna che era al volante e che è uscita miracolosamente quasi illesa dall'impatto.

