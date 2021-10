Incidente stradale a Modica: auto contro muro

Cronaca

Modica - Incidente stradale autonomo lunedì sera intorno alle 20, sulla Modica-Rosolini, in Contrada Sant'Alessandra. Il conducente di un'autovettura Fiat, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro e poi ribaltandosi. A bordo c'era la moglie e la figlia dell'uomo 74enne. Sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia locale di Modica, per i rilievi. Sono rimasti feriti il conducente e la figlia, trasportati entrambi al Pronto Soccorso di Modica. Per il primo la prognosi è di trenta giorni, mentre la congiunta è stata giudicata guaribile in dieci giorni.

