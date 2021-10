Sindaco Modica: terzo canestro distrutto nel campetto, al prossimo si chiude tutto

Attualità

Modica - Terzo atto vandalico in pochi mesi nel campetto di basket di via Slusenti a Modica. Il sindaco denuncia l'accaduto sul suo profilo facebook e scrive: "A che servono gli sforzi per creare quante più strutture possibili a disposizione della comunità se poi assistiamo a questo scempio? Siamo nel campetto di basket recentemente realizzato in via Sulsenti, - scrive il sindaco di Modica, Ignazio Abbate - dove a breve verrà inaugurata anche la palestra polisportiva "Io gioco legale". Negli ultimi mesi è il terzo canestro che viene distrutto, il secondo solo nell'ultima settimana. Essendo un luogo frequentato prevalentemente da giovanissimi, le severe leggi per la privacy rendono quasi impossibile l'installazione di telecamere di sorveglianza. Qualcosa però dobbiamo farla. Quindi, - scrive il dindaco di Modica - una volta sostituito anche questo, qualora dovesse verificarsi un altro atto vandalico provvederemo alla chiusura a tempo indeterminato della struttura.Dispiace per quanti la vivono in modo sano da veri sportivi ma non possiamo più tollerare ulteriori atti di sfregio nei confronti del bene pubblico".

