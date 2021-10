Gualtieri nuovo sindaco di Roma: Inizia un lavoro straordinario

Italia

ROMA - ’’Adesso inizia un lavoro straordinario, per far funzionare meglio Roma, per essere una città produttiva, una città della cultura, della scienza, dell’innovazione, vicina alle persone’’. Lo ha detto il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri commentando le proiezioni che lo danno in netto vantaggio rispetto al suo avversario Michetti. ’’Grazie per questo risultato, non era scontato, ci metterò tutto il mio impegno - ha continuato - E’ stata una bellissima campagna elettorale’’ ha aggiunto ’’ ringrazio tutti i romani, chi mi ha votato e chi no, con tutto l’impegno farò il sindaco delle romane e dei romani’’.’’Adesso è il tempo di realizzare il grande passo per lo sviluppo, l’innovazione, per un rilancio della città, per aprire una grande stagione di rilancio, la città ha tutte le risorse’’ ha continuato Gualtieri.’’Noi lavoreremo sempre con le persone, per le persone, per costruire una bella politica partecipata’’ ha aggiunto.

