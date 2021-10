Economia

Bonus auto, altri 100 milioni per incentivi ecobonus auto 2021

Nuovi fondi dal Governo per il bonus auto. Si tratta di un nuovo provvedimento da 100 milioni, inserito nel decreto fiscale, per gli incentivi ecobonus auto 2021 allo scopo di favorire il rinnovamento del parco circolante. A farsi portatore della proposta, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sensibile alle richieste del comparto. Cosa prevede il provvedimento: la dotazione di 100 milioni di euro (e non di 300, come sembrava dalle prime indiscrezioni) viene ripartita, come in passato, in base ai livelli di emissioni di CO2. La parte più cospicua, pari a 65 milioni di euro, è destinata alle auto con emissioni tra 0 e 60 g/km di CO2; 20 milioni sono riservati ai veicoli commerciali, 15 dei quali però utilizzabili solo per quelli a trazione esclusivamente elettrica; 10 milioni vanno alle auto con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km, in realtà le più richieste; 5 milioni alle vetture usate, con emissioni fino a 160 g/km, che godono già di un fondo di 40 milioni di euro, in via di lenta erosione.Le aspettative, dunque, si sono un po’ ridimensionate e la scelta è andata ancora una volta in favore delle auto con emissioni più basse, in pratica quelle elettriche e ibride ricaricabili. Il nuovo provvedimento del governo interviene in un momento di grande necessità per il settore, ormai a corto di Ecobonus per auto elettriche ed ibride plug in. I fondi stanziati con le precedenti misure economiche, ad iniziare dalla Legge di bilancio 2019, erano terminati infatti lo scorso 27 agosto. Poi, il 3 settembre scorso, il governo ha spostato i circa 57 milioni di euro di fondi destinati all’extra bonus sull’Ecobonus. Nessun rifinanziamento, dunque, ma solo un’operazione contabile che ha però ridotto di 2.000 euro (con rottamazione) e di 1.000 (senza rottamazione) l’incentivo totale.

