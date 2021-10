McDonald's con Ghali per raccontare come cambia il Big Mac

Dal mondo

MILANO - McDonald’s lancia il nuovo modo di preparare i panini, e con l’occasione annuncia una nuova collaborazione con Ghali, uno dei volti italiani testimoni dei valori dello stare insieme, dell’inclusione e della multiculturalità.Quella con Ghali si inserisce nella scia delle collaborazioni internazionali portate avanti da McDonald’s in altri Paesi con artisti come Travis Scott, BTS e J Balvin.’’Da sempre McDonald’s è un posto in cui mi sento a casa. Ci andavo da bambino quando mamma riusciva a portarmi e ancora oggi mi capita di andarci con gli amici. L’idea di poter collaborare oggi con quello che è stato un simbolo di divertimento e spensieratezza durante la mia crescita mi rende molto orgoglioso; è un cerchio che si chiude’’, commenta Ghali.’’Da oggi, inoltre, il Big Mac è ancora più succoso, caldo e buono grazie a un nuovo pane, più caldo, un nuovo modo di cuocere la carne, che la renderà più succosa, e una riduzione del 30% dei tempi di attesa dell’ordine, che porterà sul vassoio del cliente un prodotto ancora più buono - spiega McDonald’s in una nota -. Queste innovazioni rappresentano una vera e propria rivoluzione, per consentire la quale l’azienda ha investito oltre 70mila ore di formazione dei dipendenti’’.’’Oggi annunciamo una novità che rappresenta un vero e proprio punto di svolta nell’offerta di McDonald’s, frutto di studi, ricerche e test durati mesi’’, afferma Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald’s Italia. ’’Per raccontarlo non potevamo fare a meno di coinvolgere qualcuno che, come Ghali, da sempre ama i nostri prodotti. Sono certo che, come lui, anche tutti i nostri consumatori noteranno la differenza e ameranno il nuovo Big Mac’’, prosegue.La campagna con protagonista Ghali partirà con una prima fase teaser il 13 ottobre sul web e sui social e sarà supportata da una campagna TV on air su tutti i canali, con formati da 30’’ e 15’’, radio sulle principali emittenti con formati da 20’’ e una pianificazione digital con video da 15″.Per festeggiare questa novità, alla fine di ottobre avrà luogo in un ristorante McDonald’s uno speciale evento in cui sarà possibile assaggiare il nuovo Big Mac; i dettagli saranno rivelati a breve.

