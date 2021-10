Cronaca

Grave incidente sulla Santa Croce-Punta Secca: 5 feriti FOTO Grave incidente sulla Santa Croce-Punta Secca: 5 feriti FOTO

Santa Croce Camerina - Grave incidente stradale nella notte sulla Sp 35, la Santa Croce Camerina-Punta Secca. Cinque i feriti. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto nei pressi di una curva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere e tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. I veicoli sono stati rimossi dalla ditta Cavarra Groups, la messa in sicurezza del manto stradale ed il ripristino della viabilità dalla ditta SOS Strade concessionaria per tutte le strade Provinciali del libero consorzio di Ragusa, coordinamento Tecnico Logistico Geom. Martorana( Ragusa). (Foto Assenza)

Santa Croce Camerina - Grave incidente stradale nella notte sulla Sp 35, la Santa Croce Camerina-Punta Secca. Cinque i feriti. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto nei pressi di una curva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere e tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. I veicoli sono stati rimossi dalla ditta Cavarra Groups, la messa in sicurezza del manto stradale ed il ripristino della viabilità dalla ditta SOS Strade concessionaria per tutte le strade Provinciali del libero consorzio di Ragusa, coordinamento Tecnico Logistico Geom. Martorana( Ragusa). (Foto Assenza)