Ad Erice un'accademia per la formazione sul mondo dell'Hotellerie di lusso

Nel mondo dell’ospitalità servono figure altamente qualificate. La stessa esigenza si registra per la ristorazione di lusso. Gli addetti ai lavori confermano che questo è anche il trend del futuro. Per questo i giovani con passione e attitudine che investiranno nella loro formazione hanno reali e concrete possibilità di trovare lavoro e fare carriera.Italian Luxury Hospitality Academy (www.itlha.com) è una scuola di alta formazione che nasce da un’esperienza ventennale nella direzione risorse umane nell’ospitalità di lusso con l’obiettivo di trasferire le proprie conoscenze per aprire agli studenti, neo diplomati, le porte degli hotel partners.Fanno parte del prestigioso carnet di Hotels il Waldorf Astoria, il Four Seasons e Rocco Forte, indiscutibilmente le migliori aziende leaders del lusso.L’accademia si avvale di professionisti del settore, si trova a Erice, e punta sul vantaggio competitivo, tutto italiano, di un mix di talento e charme: se non si investe sulla formazione specifica, l'Italia perderà il proprio vantaggio competitivo, e pertanto aziende e posti di lavoro di qualità.Se non vengono inserite velocemente persone qualificate, il livello scenderà sempre di più con la conseguente perdita della storica eccellenza dell'ospitalità italiana.La IT LHA punta ed offre un percorso formativo di eccellenza, innovativo e inclusivo.Il 6 novembre 2021 alle ore 10.00 presso il Palazzo Sales di Erice (Tp) l’accademia accoglie giovani neo diplomati ai quali illustrare la nuova opportunità formativa e professionale. Sarà inoltre una occasione per candidarsi alle selezioni. E’ richiesta una prenotazione registrandosi a https://www.itlha.com/landing.php

