Marta Maria La Rosa vince la VI edizione Hybla Music Contest a Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - Marta Maria La Rosa vince la vi edizione dell'Hybla Music Contest tenutosi ieri sera al teatro Sciascia di Chiaramonte Gulfi. E’ stato il festival della ripartenza, la manifestazione in cui, finalmente, dopo un anno e mezzo di fermo, e dopo l’edizione dello scorso anno tenutasi completamente online, i concorrenti hanno potuto confrontarsi con il pubblico, interagire, cantando, con la platea. E’ stata Marta Maria La Rosa a vincere, ieri sera, la VI edizione dell’Hybla Music contest che quest’anno, grazie al supporto dell’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Sebastiano Gurrieri e dell’assessore agli Spettacoli Gianvito Messina, si tenuta nella splendida cornice del teatro Leonardo Sciascia di Chiaramonte Gulfi. L’evento, organizzato dall’associazione Mondo di luci presieduta da Maria Distefano, ha potuto contare su una giuria d’eccezione diretta, in qualità di presidente, dal maestro Marco Vito, direttore d'orchestra ad Amici della De Filippi, ospite a Sanremo, disco d'oro per l'esibizione in Romeo e Giulietta di Riccardo Cocciante, vocal Coach; gli altri componenti della giuria sono stati: Angelo Russo, attore che non ha bisogno di presentazioni, il Catarella nella fiction Montalbano, oltre che ballerino a Ballando con le Stelle con Anastasia Kuzmina, ospite in diverse trasmissioni televisive; Sergio Cassisi, presidente provinciale del Csen Ragusa; Gianni Papa, giornalista, pubblicista, scrittore e autore; Gianvito Messina, maestro di corno francese e musicista; Sara Carpinteri, maestra di pianoforte e musicista; Riccardo Alma, maestro di pianoforte e musicista.Molti pure i cantanti che si sono esibiti dall’estero con una clip in quanto, a differenza degli altri anni, a causa delle restrizioni antiCovid, non è stato possibile ospitarli in presenza. Questi i risultati: nella categoria 7-9 anni, prima Angela Cottone, seconda Viola Tinè, terza Carla Piazza; nella 10-12 anni prima Marta Maria La Rosa, seconda Federica Antoci, terza Sara Rita Piazza; 13-15 anni prima Federica Giangravè, seconda Greta Andolina, terza Alice Turtula. In questo contesto un premio speciale è stato assegnato al cantante lirico Marco Tumino. Nella categoria dai 16 anni in su: primo posto ex aequo per Julia Maria Silvia Achoa dal Portogallo e Carola Sutera; seconda Rosy Spina; terzo Cristian Firrisi. A concludere il quadro dei riconoscimenti, il primo premio nella categoria inediti per Simona Telaro e il secondo per Biagio Meli.“E’ stata una kermesse straordinaria – sottolinea Maria Distefano – ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano, a cominciare dall’amministrazione comunale di Chiaramonte. Nel finale, abbiamo intrattenuto il pubblico con alcuni spezzoni del musical “Tutti insieme appassionatamente” che come associazione stiamo allestendo e che dovrebbe essere pronto nei mesi a venire”.

