Sicilia

17 ottobre: 229 nuovi positivi Covid in Sicilia: 25 a Ragusa

Si ricomincia. In Sicilia tornano a salire i contagi da Covid 19. Lo si evince dai dati del Ministero della Salute di oggi, 17 ottobre 2021. Sono 229 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 9.789 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza risale al 2,3% ieri era al 2 %. L'isola oggi è al settimo posto nei contagi giornalieri, al primo c'è la Campania con 313 casi, al secondo la Lombardia con 297, al terzo il Lazio con 288, al quarto posto il Veneto con 253 casi, al quinto l'Emilia Romagna con 244 e al sesto la Toscana con 232 casi.Gli attuali positivi sono 7.696 con una diminuzione di 31 casi. I guariti sono 258 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.937.Sul fronte ospedaliero sono adesso 288 i ricoverati, 5 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 42 uno in meno rispetto a ieri.Covid 19: i nuovi contagi nelle province siciliane:35 Palermo63 Catania44 Messina31 Siracusa25 Ragusa10 Trapani12 Caltanissetta8 Agrigento1 Enna

Gli attuali positivi sono 7.696 con una diminuzione di 31 casi. I guariti sono 258 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.937.Sul fronte ospedaliero sono adesso 288 i ricoverati, 5 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 42 uno in meno rispetto a ieri. Covid 19: i nuovi contagi nelle province siciliane:

35 Palermo

63 Catania

44 Messina

31 Siracusa

25 Ragusa

10 Trapani

12 Caltanissetta

8 Agrigento

1 Enna