Capelli, tendenze Autunno Inverno 2021: tagli e colori balayage FOTO

Modica - I colori e i tagli dei capelli di moda per l’Autunno-Inverno 2021, quali sono? A darci delle dritte è Antonio Saraceno, con oltre 15 anni di esperienza nel settore e responsabile tecnico-colore di Altro Stile parrucchiere di Orazio Modica Ragusa. Incuriositi dalle ultime colorazioni “fluorescenti” in voga durante l’estate appena trascorsa abbiamo chiesto ad Antonio alcuni consigli su tagli e colori per la nuova stagione Autunno-Inverno 2021/2022. “I colori più alla moda – spiega Antonio – per la stagione autunno inverno sono cioccolato, castagno, miele, caramello o per chi ama le tonalità del rosso c’è il vinaccio, il fucsia e il viola. Questi colori sono utilizzati tanto anche per la tecnica del balayage. Si tratta di una tecnica di colorazione molto amata in questo periodo dell’anno. Il balayage, a differenza dello shatush, è molto più naturale e delicato sulla chioma ed è una schiaritura che si può eseguire su tutti i tipi di capelli a prescindere dalla lunghezza.I colori più alla moda e più usati per il balayage sono: base cioccolato e balayage castagno o base castano con balayage miele o ancora base castano ramato con balayage viola o fucsia. Per chi ama i capelli chiari si usa un balayage freddo dorato o biondo champagne su una base naturale”. I tagli più alla moda per la nuova stagione Autunno-Inverno 2021-2022, spiega Antonio, sono i tagli corti asimmetrici o i tagli carrè bob. “I nuovi tagli – aggiunge Antonio – sono resi ancora più belli e particolari grazie alla tecnica del balayage. Abbinare le varie colorazioni sia del rosso che del biondo è semplicemente fantastico. Con questa tecnica, utilizzata anche per i capelli lunghi, si riesce ad avere dei capelli corti particolari e naturalmente alla moda”.Ecco alcune foto di tagli e tagli e colori con la tecncica del balayage realizzati da Antonio Saraceno.

