Borse a mano: le tendenze Moda Autunno Inverno 2021. Le borse a mano di moda per l’Autunno Inverno 2021/2022 sono fantastiche. Le nuove tendenze alla moda delle borse a mano sono compatte e geometriche e fatte in pelle o in vernice. Ma vediamo nel dettaglio alcuni modelli delle borse a mano delle grandi firme come Fendi, Gucci, Louis Vuitton. Le borse a mano alla moda per la stagione invernale spesso assumono una forma di borsello piccolo ed essenziale in cui riporre soltanto il necessario. Si assiste anche al grande ritorno delle borse rotonde che si contraddistinguono per la loro praticità e il loro mood super femminile. I materiali utilizzati per le borse a mano sono svariati anche se spiccano i modelli in pelle (talvolta intrecciata e trapuntata) e in vernice dall’effetto luminoso tinteggiate con colori accesi e vibranti e che diventano il flash cromatico da aggiungere al look. Via libera anche alle varianti in cuoio, che si confermano il vero must have di stagione, svelando il loro lato più glamour grazie a charm, decori e dettagli come foulard.Borse a mano FendiTra le novità spicca la shopper Fendi con maxi logo in vista che rimane contenuta nelle dimensioni assumendo una misura media che le conferisce la giusta praticità per essere indossata tutti i giorni dall’ufficio all’aperitivo. Oltre alla firma ben in vista, conquistano i comodi manici in plexiglass dall’effetto tartarugato.Borse a mano Lous VuittonMonogram e in pelle è decorato dall’emblematico motivo di Louis Vuitton. Si conferma l’accessorio compatto e dal design inconfondibile con dettagli e decori, come il famoso lucchetto dorato LV e nappine sulla zip.Borse a mano GucciModello distintivo e emblematico del brand Gucci, la borsa GG Marmont rientra nel novero delle it-bag dell’inverno 2021. Per la nuova stagione, viene proposta in pelle marrone con motivo matelassé diagonale corredata dal simbolico logo con doppia G. A differenza delle precedenti collezioni, questo modello di borsa viene proposto in versione mini declinata nel colore del cuoio in linea con le tendenze del momento.

