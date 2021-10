Papa Francesco: Basta atti di violenza, Ã¨ sconfitta per tutti

Italia

Papa Francesco: Basta atti di violenza, è sconfitta per tutti Papa Francesco: Basta atti di violenza, è sconfitta per tutti

ROMA - ’’La scorsa settimana sono stati compiuti vari attentati, per esempio in Norvegia, Afghanistan, Inghilterra che hanno provocato numerosi morti e feriti. Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime, vi prego di abbandonare la via della violenza che è sempre perdente e una sconfitta per tutti. Ricordiamoci che violenza genera violenza’’. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus. Il Pontefice ha anche sottolineato che ’’la ricerca del prestigio personale può diventare una malattia dello spirito mascherandosi dentro a buone intenzioni’’.

