Bonus auto, cartelle esattoriali e rottamazione ter e stralcio: le ultime novitÃ 

Nuovi bonus auto, più tempo per pagamenti cartelle esattoriali, possibilità di rientrare nella Rottamazione ter e nel Saldo e stralcio anche se non si è versata qualche rata. Sono queste alcune voci inserite nella bozza del decreto legge all’esame del Consiglio dei Ministri. Un testo di 23 articoli, che comprende anche l’articolo 15 con tutte le nuove disposizioni per rafforzare la prevenzione, i controlli e le sanzioni contro gli infortuni sul lavoro.Nuovi bonus autoArrivano altri 300 milioni per incentivare l’acquisto di veicoli ecologici: 200 milioni, dice l’articolo 8 della bozza, per i contributi per comprare, anche in leasing, auto con emissioni fino a 60 grammi di anidride carbonica (CO2) per chilometro; 60 milioni per l’acquisto (leasing compreso) di veicoli commerciali ecologici, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; 30 milioni per i contributi su auto con emissioni tra 61 e 135 grammi di CO2; 10 milioni per veicoli commerciali usati a basse emissioni.Cartelle esattorialiLa parte fiscale prevede, all’articolo 1, la riapertura dei termini per i contribuenti con in corso piani di rateizzazione agevolata dei debiti con il Fisco. Il versamento delle rate che andavano pagate nel 2020 e il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato valido «se effettuato integralmente» entro il 30 novembre 2021. Viene riammesso alla rateazione anche chi è decaduto durante la pandemia: dal 31 ottobre 2021 potrà riprendere i versamenti in 18 rate anziché 10 (articolo 3). L’articolo 2 stabilisce invece che le cartelle esattoriali notificate dal primo settembre 2021 al 31 dicembre 2021 possono essere pagate in 150 giorni anziché 60. Il decreto dispone anche la semplificazione della disciplina patent box (regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright e brevetti industriali) e la possibilità, per chi ha indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, di riversarlo senza sanzioni e interessi.

