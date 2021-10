Cultura

Comiso, Fondazione Bufalino mostra Argo il cieco Comiso, Fondazione Bufalino mostra Argo il cieco

Comiso - Inaugurazione, sabato 16 ottobre 2021, presso la Fondazione Bufalino di Comiso, della mostra di pittura di Giovani La Cognata intitolata ‘Argo il cieco’ che trasforma in pittura il secondo romanzo (1984) del grande scrittore comisano, reduce dal successo della ‘Dicerìa dell’untore’ di tre anni prima. L’evento gode del patrocinio del Comune casmeneo, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dall’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. All’inaugurazione hanno portato il propri saluto istituzionale il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e Guseppe Di Giacomo, presidente della Fondazione Bufalino, mentre la presentazione della nuova edizione dell’opera è stata affidata a Nunzio Zago, direttore scientifico della Fondazioe stessa e curatore del libro.Ed è proprio Zago a sottolineare il legame libro/opera pittorica, affermando “questa speciale edizione, infine, quando non si è ancora spenta l’eco della risonanza europea di cui la figura di Bufalino ha goduto in occasione del centenario della nascita, si giova dell’interpretazione figurativa d’un artista comisano di vaglia, Giovanni La Cognata, del suo realismo visionario”.E, a proposito del secondo romanzo di Gesualdo Bufalino, Nunzio Zago scrive “lo stesso Bufalino, che ha confessato di non rileggere mai le sue opere, ha ammesso di fare un’eccezione per ‘Argo’, il libro che più gli somiglia, giocato com’è su una continua altalena di presente e passato, su una duplicità timbrica di malinconia divertita e pensosa. Si tratta, inoltre, di un testo da cui traspare singolarmente la modernità dell’autore, dotato di un’invidiabile cultura classica, ma non immune, anche, dalle spericolatezze avanguardistiche del Novecento”. (daniele distefano)

Comiso - Inaugurazione, sabato 16 ottobre 2021, presso la Fondazione Bufalino di Comiso, della mostra di pittura di Giovani La Cognata intitolata ‘Argo il cieco’ che trasforma in pittura il secondo romanzo (1984) del grande scrittore comisano, reduce dal successo della ‘Dicerìa dell’untore’ di tre anni prima. L’evento gode del patrocinio del Comune casmeneo, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dall’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. All’inaugurazione hanno portato il propri saluto istituzionale il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e Guseppe Di Giacomo, presidente della Fondazione Bufalino, mentre la presentazione della nuova edizione dell’opera è stata affidata a Nunzio Zago, direttore scientifico della Fondazioe stessa e curatore del libro.Ed è proprio Zago a sottolineare il legame libro/opera pittorica, affermando “questa speciale edizione, infine, quando non si è ancora spenta l’eco della risonanza europea di cui la figura di Bufalino ha goduto in occasione del centenario della nascita, si giova dell’interpretazione figurativa d’un artista comisano di vaglia, Giovanni La Cognata, del suo realismo visionario”. E, a proposito del secondo romanzo di Gesualdo Bufalino, Nunzio Zago scrive “lo stesso Bufalino, che ha confessato di non rileggere mai le sue opere, ha ammesso di fare un’eccezione per ‘Argo’, il libro che più gli somiglia, giocato com’è su una continua altalena di presente e passato, su una duplicità timbrica di malinconia divertita e pensosa. Si tratta, inoltre, di un testo da cui traspare singolarmente la modernità dell’autore, dotato di un’invidiabile cultura classica, ma non immune, anche, dalle spericolatezze avanguardistiche del Novecento”. (daniele distefano)