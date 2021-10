Attualità

Covid Scicli, morta una donna di 63 anni Covid Scicli, morta una donna di 63 anni

Scicli - Altro lutto per Covid a Scicli., oggi, 17 ottobre, è mprta per coronavirus una donna di 63 anni. Lo annuncia il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. "Un altro lutto per Covid a Scicli scrive il sindaco Enzo Giannone. Siamo vicini alla famiglia. Mi è stato appena comunicato dal comando della Polizia Locale che una nostra concittadina, di anni 63, ci ha lasciato a causa del Covid-19, che continua, come una iattura, a incombere, anche quando meno ce lo si aspetta. In questo momento di dolore, ci stringiamo tutti intorno alla famiglia e mandiamo un ultimo affettuoso pensiero alla sorella che ci ha lasciato".

Scicli - Altro lutto per Covid a Scicli., oggi, 17 ottobre, è mprta per coronavirus una donna di 63 anni. Lo annuncia il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. "Un altro lutto per Covid a Scicli scrive il sindaco Enzo Giannone. Siamo vicini alla famiglia. Mi è stato appena comunicato dal comando della Polizia Locale che una nostra concittadina, di anni 63, ci ha lasciato a causa del Covid-19, che continua, come una iattura, a incombere, anche quando meno ce lo si aspetta. In questo momento di dolore, ci stringiamo tutti intorno alla famiglia e mandiamo un ultimo affettuoso pensiero alla sorella che ci ha lasciato".