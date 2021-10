Attualità

Bomba della seconda guerra mondiale tra Chiaramonte e Comiso: arrivano artificieri Bomba della seconda guerra mondiale tra Chiaramonte e Comiso: arrivano artificieri

Comiso - Trovata una bomba della seconda guerra mondiale tra Comiso e Chiaramonte Gulfi. L'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto in un terreno agricolo in contrada Cifali. Si tratta di un proiettile perforante di artiglieria, di grandi dimensioni, in pessimo stato di conservazione. Il proprieratorio del terreno aveva una bomba nel suo terreno ma non si era mai accorto del pericolo che incombeva su di lui. L'ordigno è stato trovato durante dei lavori e la zona è stata messa in sicurezza. Martedì prossimo, gli artificieri del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo effettueranno le operazioni di neutralizzazione e trasporto dell’ordigno, che dovrà poi essere fatto brillare.

Comiso - Trovata una bomba della seconda guerra mondiale tra Comiso e Chiaramonte Gulfi. L'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto in un terreno agricolo in contrada Cifali. Si tratta di un proiettile perforante di artiglieria, di grandi dimensioni, in pessimo stato di conservazione. Il proprieratorio del terreno aveva una bomba nel suo terreno ma non si era mai accorto del pericolo che incombeva su di lui. L'ordigno è stato trovato durante dei lavori e la zona è stata messa in sicurezza. Martedì prossimo, gli artificieri del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo effettueranno le operazioni di neutralizzazione e trasporto dell’ordigno, che dovrà poi essere fatto brillare.