Dieta per colesterolo alto: quale frutta e quale verdura scegliere?

Dieta per il colestrolo alto: ecco quale frutta e quale verdura scegliere? La dieta per il colesterolo alto si basa principalmente sul consumo di frutta, cereali integrali, verdura e legumi. In pratica una dieta contro il colesterolo alto si basa sul consumo di alimenti di origine vegetale, vediamo quali scegliere nel dettaglio in una lista che elenchiamo di seguito. Dieta per il colesterolo alto: quale frutta scegliere? Kiwi, arance e limoni hanno un buon apporto di vitamina C, ma tra la frutta che abbassa il colesterolo troviamo anche: uva, mela, mirtilli, melograno, pompelmo, bergamotto, fragole, avocado, melone, albicocche. Dieta per il colesterolo alto quale verdura scegliere? La verdura che va privilegiata per il colesterolo alto è quella con a foglia verde che contiene betacarotene, un antiossidante naturale, precursore della vitamina A (cioè che viene trasformato in Vitamina A dal corpo). Oltre a carote fresche, finocchi, prezzemolo, spinaci, cavolo, crescione, zucca, broccoli e cicoria, ricchi di betacarotene, troviamo anche: carciofi, aglio, cipolla, porri, barbabietola rossa, pomodori. Non è finita qui. Oltre alle indicazioni sulla miglior frutta e verdura, ci sono ancora alcuni ultimi consigli della nutrizionista rispetto alla dieta per il colesterolo alto. Dieta per il colesterolo alto: come funzionaLa dieta anticolesterolo cerca sostanzialmente di limitare il consumo di cibi grassi e ricchi in colesterolo a fronte invece di un’alimentazione basata prevalentemente su cibi freschi, di stagione e integrali. Gli alimenti da prediligere sono dunque quelli che contengono vitamine, sali minerali, amidi e fibre piuttosto che zuccheri semplici o grassi. Tutto questo ovviamente per evitare che, assumendo un’eccessiva quantità di grassi o di carboidrati semplici (che se in eccesso si trasformano in grassi), il corpo non riesca a smaltirli e vada dunque ad accumularli sotto forma di colesterolo nelle arterie portando, alla lunga, ad un affaticamento della circolazione e di conseguenza del cuore con gravi rischi. Molto importante anche fare attenzione ai metodi di cottura. Bisogna prediligere infatti le cotture leggere, come quella al vapore, al cartoccio, la bollitura, la griglia, ecc. evitando fritture oltre che sughi e condimenti ricchi di grassi. Una dieta in realtà benefica non solo per tenere a bada il colesterolo e i trigliceridi nel sangue ma adatta un po’ a tutti in quanto povera di grassi saturi e ricca in nutrienti essenziali per il nostro organismo. Importante anche per “bruciare i grassi” è evitare il più possibile la sedentarietà praticando attività fisica 2-3 volte alla settimana oppure semplicemente camminando a passo svelto per 30-40 minuti ogni giorno.Dieta per il colesterolo alto: menù e schema settimanaleLunedì: Colazione: yogurt magro con cereali integrali, tè o frullato di frutta. Pranzo: risotto integrale allo zafferano, verdure miste. Cena: pesce alla griglia con insalatona, pane integrale.Martedì: Colazione: caffè, latte scremato con fette biscottate integrali. Pranzo: orzo con verdure e legumi. Cena: petto di pollo con verdure al forno, pane integrale.Mercoledì’: Colazione: latte scremato con fiocchi di avena, tè o caffè. Pranzo: pasta integrale al pomodoro, contorno di stagione. Cena: formaggio fresco con verdure, pane integrale.Giovedì: Colazione: yogurt magro con muesli, caffè o tè. Pranzo: insalata di avena e verdure miste. Cena: prosciutto magro, insalata e verdure al forno, pane integrale.Venerdì: Colazione: caffè, latte scremato con fette biscottate integrali. Pranzo: pasta integrale ai frutti di mare, insalatona. Cena: pesce al forno con verdure di stagione, pane integrale.Sabato: Colazione: yogurt magro con cereali integrali, tè o frullato di frutta. Pranzo: risotto ai funghi, verdure al forno. Cena: uova sode con patate.Domenica: Colazione: yogurt magro con muesli, caffè o tè. Pranzo: pasta integrale con verdure, verdure crude. Cena: polpette di vitello al sugo, verdure miste, pane integrale

La dieta anticolesterolo cerca sostanzialmente di limitare il consumo di cibi grassi e ricchi in colesterolo a fronte invece di un'alimentazione basata prevalentemente su cibi freschi, di stagione e integrali. Gli alimenti da prediligere sono dunque quelli che contengono vitamine, sali minerali, amidi e fibre piuttosto che zuccheri semplici o grassi. Tutto questo ovviamente per evitare che, assumendo un'eccessiva quantità di grassi o di carboidrati semplici (che se in eccesso si trasformano in grassi), il corpo non riesca a smaltirli e vada dunque ad accumularli sotto forma di colesterolo nelle arterie portando, alla lunga, ad un affaticamento della circolazione e di conseguenza del cuore con gravi rischi. Molto importante anche fare attenzione ai metodi di cottura. Bisogna prediligere infatti le cotture leggere, come quella al vapore, al cartoccio, la bollitura, la griglia, ecc. evitando fritture oltre che sughi e condimenti ricchi di grassi. Una dieta in realtà benefica non solo per tenere a bada il colesterolo e i trigliceridi nel sangue ma adatta un po' a tutti in quanto povera di grassi saturi e ricca in nutrienti essenziali per il nostro organismo. Importante anche per "bruciare i grassi" è evitare il più possibile la sedentarietà praticando attività fisica 2-3 volte alla settimana oppure semplicemente camminando a passo svelto per 30-40 minuti ogni giorno. Dieta per il colesterolo alto: menù e schema settimanale

Lunedì: Colazione: yogurt magro con cereali integrali, tè o frullato di frutta. Pranzo: risotto integrale allo zafferano, verdure miste. Cena: pesce alla griglia con insalatona, pane integrale.

Martedì: Colazione: caffè, latte scremato con fette biscottate integrali. Pranzo: orzo con verdure e legumi. Cena: petto di pollo con verdure al forno, pane integrale.

Mercoledì’: Colazione: latte scremato con fiocchi di avena, tè o caffè. Pranzo: pasta integrale al pomodoro, contorno di stagione. Cena: formaggio fresco con verdure, pane integrale.

Giovedì: Colazione: yogurt magro con muesli, caffè o tè. Pranzo: insalata di avena e verdure miste. Cena: prosciutto magro, insalata e verdure al forno, pane integrale.

Domenica: Colazione: yogurt magro con muesli, caffè o tè. Pranzo: pasta integrale con verdure, verdure crude. Cena: polpette di vitello al sugo, verdure miste, pane integrale