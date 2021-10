Attività fisica contro il colesterolo alto: muoversi e fare sport, fa bene!

Salute e benessere

Non tutti sanno che fare attività fisica può essere un'arma contro il colesterolo alto. Insomma muoversi e fare sport oltre a seguire una dieta ed un'alimentazione sana fa bene, vediamo perchè e cosa fare. Che cosa è il colesterolo e come si riduce: Il colesterolo viene prodotto dal fegato che lo trae dal cibo che assumiamo ogni giorno. Si parla di un grasso di consistenza “cerosa” che è indispensabile per sviluppare tantissime funzioni dell’organismo, ma che si divide poi in due tipologie. Esiste il LDL, cioè il colesterolocattivo, e poi il HDL, cioè il colesterolo buono. Essendo un “grasso” del sangue, esso va a trasportare direttamente le lipoproteine che sono importanti per le scorte di energia nell’organismo e anche per la creazione delle placche delle pareti delle arterie. Praticamente è un “cemento” che aiuta a mantenere attive i canali principali che trasportano il sangue al cuore. Al contrario, il colesterolo cattivo, è particolarmente denso e grasso, quindi provoca delle occlusioni delle arterie. Il sangue si potrebbe bloccare nel suo percorso e appesantisce anche i battiti cardiaci perché li rende difficoltosi poiché le piastrine sono molto più pesanti. Fare sport contro il colesterolo altoNon basta controllare l’alimentazione per ridurre lo sviluppo del colesterolo, occorre fare attività fisica. Infatti, per ridurre la sua presenza nel sangue, si deve eseguire un lavoro di fitness preferendo l’attività aerobica, che permette di aumentare quello buono ed eliminare quello cattivo. Praticamente si va a far fare ginnastica anche al fegato, alle vene, alle ossa e al sangue stesso. Si ha un aumento dell’ossigeno nel sangue e quindi riduce la presenza dell’adipe che poi ricade sulla creazione del colesterolo stesso. Quale sport è più indicato per mantenersi in forma: le attività fisiche sono tantissime. Il fitness permette di avere un’ampia scelta degli spor da fare per migliorare la sua forma fisica e per avere una riduzione, ma anche il controllo, del colesterolo. Gli sport indicati, per migliorare la propria forma fisica e anche per perdere peso, sono: Camminata veloce, Corsa, Marcia sostenuta, Nuoto, Ciclismo, Sci di fondo, Danza ad attività intensa, Aerobica, PattinaggioIl programma da rispettare è quella di fare almeno uno di questi spor per una buona mezz’ora per 5 giorni a settimana. Ovviamente spesso il tempo manca, ma anche fare la marcia sul posto, chiusi in camera, oppure avere una cyclette in casa, permette di avere degli ottimi risultati. Diciamo che l’aerobica e quegli esercizi che permettono di avere una buona frequenza cardiaca, sono rivolti spesso a tonificare il cuore. Il cuore è l’organo più importante del nostro corpo. I suoi battiti riescono a dirigere e far trasportare il sangue nel corpo. Non possiamo identificarlo e capirlo in modo profondo perché il cuore riesce a dirigere tutto, in modo autonomo, le funzioni vitali ed emozionali che riguardano l’organismo. Solo che non lo dobbiamo far invecchiare e per riuscire a “controllarlo” e quindi a tonificarlo, esiste solo l’attivitàaerobica. Lo sforzo che si fa per aumentare i battiti e quindi pompare più sangue, permette di allenare questo muscolo. Ovviamente si deve sempre cercare di non esagerare perché altrimenti si rischia di avere l’effetto contrario.Un programma utile è allenarsi poco, ma tutti i giorni. Già 30 minuti di sport permettono di avere dei risultati eccellenti e di ridurre il colesterolo cattivo, ma di aumentare la produzione del colesterolo buono, ideale per riparare le pareti delle arterie.

