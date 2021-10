Moda e spettacolo

Capelli, tagli e colori alla Moda: le tendenze Autunno Inverno 2021. Come tagliare i capelli o quale colore scegliere per essere alla Moda? Ecco alcune consigli su come tagliare i capelli e come cambiare look in vista della stagione fredda. I tagli più alla moda sono il carrè bob morbido o super liscio o le scalature briose, sfilature, contrasti netti e accenti retrò. Per la scelta dei colori basta guardare le foto per capire se optare per una tonalità del castano e miele o rosso e fucsia o castano naturale e biondo dorato o champagne. Tra le tendenze alla moda per la stagione Autunno Inverno 2021/2022 c’è anche il rosa cipria.Tagli capelli Autunno-Inverno 2021/2022: Capelli cortissimi, sbarazzini, moderni e rock sono consigliati per le donne di carattere. Sono tantissime le novità in fatto di capelli corti donna da ragazza e da signora tra cui sbizzarrirsi. Nella sua nuova collezione L’Intemporel Franck Provost pone l’accento su tagli corti davanti e lunghi dietro stile boule con frangia lunga da portare anche come un ciuffo laterale, vivacizzati dalla tecnica colore Indian Sun che dona riflessi molto naturali. In cerca di un taglio corto con una marcia in più?Nella collezione Blonde Ambition, Marc Antoni punta sull’amatissimo pixie cut, un haircut sfilato e scalato, curato e disciplinato dal fascino androgino, che concentra l’attenzione sullo sguardo. Da Intermede troviamo look ultra femminili e dagli echi bon ton a V visti da dietro, perfetti per chi cerca tagli capelli mossi raffinati che donino il giusto volume alla chioma. Compagnia della Bellezza ci consiglia il taglio shullet nel colore biondo super-velvet. Ma vediamo insieme tantissime foto e idee di tagli di capelli corti inverno 2021 2022 da cui prendere ispirazione per cambiare look!

