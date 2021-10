Attualità

Carmelo Vicari morto in un incidente a Pozzallo: tradito dalla sua passione

Pozzallo- "E’ un giorno triste per la famiglia Avimecc. La tragedia di oggi, ci lascia tutti nel dolore. Carmelo era uno di noi. Tradito dal suo desiderio romantico, dalla sua passione". E' quanto si legge in un post pubblicato ieri nella pagina Facebook dell'aziende dove lavorava il 25enne, Carmelo Natalino Vicari, morto ieri per un incidente in moto nella zona industriale Asi Modica Pozzallo. Il giovane modicano viaggiava sulla sua moto ed era appena uscito dal lavoro quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un'auto. Per Carmelo l'impatto è stato fatale. "Sgomento e tristezza non bastano a placare il nostro cuore e ad aprire un orizzonte di speranza. Non c’è altro da dire. Vogliamo - si legge nel post su Facebook pubblicato da Avimecc - in maniera semplice e genuina abbracciare la famiglia e dedicare a tutti i cari di Carmelo le nostre preghiere".Carmelo lascia la moglie e due figli piccoli, uno di pochi mesi battezzato domenica scorsa. La notizia della sua morta ha lasciato incredulità in quanti lo conoscevano. Tanti i post sui social che lo ricordano per la sua gentilezza d'animo. Eccone alcuni: "Un bravo ragazzo devoto al lavoro e alla famiglia. Non è possibile morire così..."; "Non ti dimenticherò mai fratello quante risate insieme un bacione da Catania ovunque tu sia e condoglianze alla tua famiglia tristezza immensa". Sul suo profilo facebook la foto che noi abbiamo inserito nell'articolo mentre correva in pista.

