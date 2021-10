Dieta low carb settimanale: il metodo veloce per dimagrire

Salute e benessere

Dieta low carb: benefici e controindicazioni

La dieta low carb può avere dei benefici ma anche delle controindicazioni, vediamo quali. La dieta low carb riduce i carboidrati e quindi le calorie consentendo di dimagrire molto nel breve periodo, ma non è assolutamente indicata per il mantenimento sul lungo periodo, perché l'organismo si riadatta a utilizzare i macronutrienti di cui dispone, ovvero converte in carboidrati o in grasso le proteine in eccesso. Inoltre, la dieta low carb riduce notevolmente l'apporto di fibre, vitamine, magnesio, potassio e calcio. Dieta low carb settimanale: menù giorno per giorno.

Cosa mangiare ogni giorno per perdere peso

Lunedì: Colazione con un caffè senza zucchero, 50 g di pane integrale spalmato con crema di arachidi al 100% e senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogut bianco magro con cacao in polvere. Pranzo: 2 uova sode con spinaci conditi con 1 cucchiaino di olio evo e succo di limone. Merenda: una coppetta di frutti di bosco. Cena: 150 g di bistecca alla piastra con insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo.

Martedì: Colazione con caffè senza zucchero. 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente al 90% di cacao. Pranzo: 150 g pollo marinato con erbe aromatiche e succo di limone, cotto alla piastra. Insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: un kiwi. Cena: 150 g di bresaola. Pomodorini conditi con origano e un cucchiaino di olio evo.

Mercoledì: Colazione con un caffè senza zucchero; toast con crema di avocado e salmone. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 2 uova sode. Insalata verde e pomodori. Merenda: 1 yogurt bianco magro con un pizzico di cacao amaro senza zucchero. Cena: 150 g di prosciutto cotto. Insalata verde condita con semi e un cucchiaino di olio evo.

Giovedì: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 banana piccola. Pranzo: 150 g di ricotta di capra con pinoli; carote al vapore condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco magro. Cena: 180 g di filetti di nasello al cartoccio.

Venerdì: Colazione con caffè senza zucchero. Una macedonia di frutta fresca con scaglie di mandorle. Spuntino: carote grattugiate con succo di limone. Pranzo: salmone e zucchine al vapore. Merenda: 1 yogurt magro bianco aromatizzato con cannella. Cena: arrosto di tacchino. Insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.

Sabato: Colazione con un caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di arachidi al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 spremuta di arancia. Pranzo: 150 g di pollo alla griglia; insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco greco. Cena: filetto di branzino al forno. Finocchi al vapore.

La domenica si può scegliere uno dei menù della settimana. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito. Si tratta di dieta con menù dimagranti indicativi che non devono essere seguite senza aver prima chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista.