Colesterolo alto ldl: sintomi, cause, alimentazione dieta

Colesterolo alto ldl: sintomi, cause, alimentazione e dieta. Il colesterolo alto ldl spesso è asintomatico e per diagnosticarlo occorre effettuare delle analisi del sangue. Esistono però alcuni campanelli d’allarme da non sottovalutare e che potrebbero essere un segnale importante, vediamo quali sono questi sintomi da attenzionare. Colesterolo alto ldl: sintomi: Arti intorpiditi a causa del fatto che i lipidi accumulati impediscono il corretto passaggio del sangue verso i muscoli; Alitosi, stitichezza e senso di pesantezza causate dal rallentamento del processo digestivo; Mal di testa provocato dal fatto che le cellule non vengono rifornite di ossigeno correttamente; Stanchezza e tendenza ad affaticarsi subito. Colesterolo alto: causeTra le prime cause del colesterolo alto c’è la predisposizione genetica e alcune abitudini alimentari errate. Quando in famiglia si sono verificati casi di ipercolesterolemia o si è in sovrappeso, è bene effettuare regolarmente le analisi del sangue per monitorare i livelli di colesterolo: quando supera una certa concentrazione nel sangue, infatti, il colesterolo porta alla formazione di placche aterosclerotiche, responsabili di patologie cardiovascolari potenzialmente molto pericolose.Colesterolo alto ldl: alimentazione e dieta. Cosa mangiare?Non tutti sanno che l’alimentazione ha un effetto importante contro il colesterolo alto ldl, seguire una dieta sala con frutta e verdura aiuta a prevenirne la formazione. I grassi saturi sono i primi nemici nella tua alimentazione in caso di colesterolo alto: vanno evitati il burro, il latte intero, i formaggi. Prediligi invece i cibi ricchi di acidi polinsaturi come gli omega 3: pesce, legumi e cereali integrali sono ottimi alleati in una dieta anti colesterolo. Associa sempre costante attività fisica alla dieta, che è in grado di aumentare la concentrazione delle HDL.Colesterolo alto ldl: dieta esempioLUNEDÌ: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: uno yogurt magro con un frutto o uno dei centrifugati anti colesterolo. Pranzo: 60 g di pasta in bianco con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e ricotta. Merenda: due banane e uno yogurt. Cena: pesce al forno con patate lesse. MARTEDÌ: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: due banane e uno yogurt. Pranzo: 80 g di pasta in bianco con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e cereali a scelta. Merenda: due arance. Cena: 200 g di filetto di merluzzo e verdura mista. MERCOLEDÌ: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: due mele. Pranzo: 90 g di riso in bianco con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e insalata a volontà. Merenda: uno yogurt magro e una pera. Cena: verdura mista e tonno al naturale. GIOVEDÌ:Colazione: fette biscottate con marmellata. Spuntino: due banane e uno yogurt. Pranzo: 80 g di riso condito con olio e legumi. Merenda: due arance. Cena: 120 g di salmone e verdura mista.VENERDÌ: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: succo di frutta e albicocche. Pranzo: 90 g di pasta al pomodoro con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e legumi a scelta. Merenda: due mele. Cena: petto di pollo, verdure e ricotta. SABATO: Colazione: fette biscottate e caffè d’orzo. Spuntino: uno yogurt magro con papaja. Pranzo: 80 g di riso condito con olio e insalata mista. Merenda: due banane ed uno yogurt. Cena: 200 g di filetto di merluzzo e verdura mista. DOMENICA: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: succo di frutta e albicocche. Pranzo: zuppa di zucca e farro e insalata di pomodori. Merenda: due arance. Cena: 200 g di filetto di merluzzo e verdura mista

Non tutti sanno che l'alimentazione ha un effetto importante contro il colesterolo alto ldl, seguire una dieta sala con frutta e verdura aiuta a prevenirne la formazione. I grassi saturi sono i primi nemici nella tua alimentazione in caso di colesterolo alto: vanno evitati il burro, il latte intero, i formaggi. Prediligi invece i cibi ricchi di acidi polinsaturi come gli omega 3: pesce, legumi e cereali integrali sono ottimi alleati in una dieta anti colesterolo. Associa sempre costante attività fisica alla dieta, che è in grado di aumentare la concentrazione delle HDL. Colesterolo alto ldl: dieta esempio

LUNEDÌ: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: uno yogurt magro con un frutto o uno dei centrifugati anti colesterolo. Pranzo: 60 g di pasta in bianco con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva e ricotta. Merenda: due banane e uno yogurt. Cena: pesce al forno con patate lesse. MARTEDÌ: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: due banane e uno yogurt. Pranzo: 80 g di pasta in bianco con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva e cereali a scelta. Merenda: due arance. Cena: 200 g di filetto di merluzzo e verdura mista. MERCOLEDÌ: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: due mele. Pranzo: 90 g di riso in bianco con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva e insalata a volontà. Merenda: uno yogurt magro e una pera. Cena: verdura mista e tonno al naturale. GIOVEDÌ:Colazione: fette biscottate con marmellata. Spuntino: due banane e uno yogurt. Pranzo: 80 g di riso condito con olio e legumi. Merenda: due arance. Cena: 120 g di salmone e verdura mista. VENERDÌ: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: succo di frutta e albicocche. Pranzo: 90 g di pasta al pomodoro con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva e legumi a scelta. Merenda: due mele. Cena: petto di pollo, verdure e ricotta. SABATO: Colazione: fette biscottate e caffè d'orzo. Spuntino: uno yogurt magro con papaja. Pranzo: 80 g di riso condito con olio e insalata mista. Merenda: due banane ed uno yogurt. Cena: 200 g di filetto di merluzzo e verdura mista. DOMENICA: Colazione: cereali integrali con latte parzialmente scremato. Spuntino: succo di frutta e albicocche. Pranzo: zuppa di zucca e farro e insalata di pomodori. Merenda: due arance. Cena: 200 g di filetto di merluzzo e verdura mista