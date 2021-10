Matteo Salvini: Spero di non vedere piÃ¹ assalti a sedi sindacali

Politica

ROMA - ’’Spero di non vedere più assalti sedi sindacali, pronto soccorsi. La violenza non fa parte del confronto, però oggi i problemi si toccano con mano e dobbiamo aiutare i lavoratori’’. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio24. ’’Non c’è un obbligo vaccinale, il vaccino è una scelta’’ ha aggiunto ’’ bisogna aiutare gli italiani a vivere in tranquillità, senza esasperare i toni’’.

