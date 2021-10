Cartelle esattoriali e pagamenti a 150 giorni

Italia

Tra le nuove misure del Decreto fiscale ci dovrebbe essere anche una nota sulle cartelle esattoriali che dovrebbe prevedere uno spostamento dei pagamenti a 150 giorni. E’ quanto si apprende da fonti della maggioranza al termine della cabina di regia a palazzo Chigi. Nel decreto fiscale, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, secondo le ultime notizie dovrebbero entrare nuove misure sulle cartelle. Tra le misure dovrebbe entrare una di quelle richieste dal documento delle commissioni Finanze sulla riscossione, cioè la dilazione di 5 mesi per il pagamento delle cartelle sospese durante l'emergenza Covid che l'Agenzia delle entrate ha iniziato a settembre a inviare ai contribuenti. Sempre nel decreto fiscale, è in arrivo il rifinanziamento dell'ecobonus per le auto. Lo si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali sarebbe stata accolta la proposta del ministro Giancarlo Giorgetti a sostegno dell'automotive. In questo caso ammonterebbe a 300 milioni lo stanziamento per rifinanziare i contributi a favore delle vetture non inquinanti.Nuovo decreto fiscaleLa proroga degli incentivi, su cui è ancora in corso un lavoro di verifica delle coperture e quindi non ancora certa al 100%, sarebbe resa necessaria dall'esaurimento delle risorse stanziate finora. Stando al monitoraggio del Mise infatti, gli stanziamenti rimangono solo per le vetture usate, per quelle con emissioni di Co2 tra 61 e 135 mg e per i motocicli.

Tra le nuove misure del Decreto fiscale ci dovrebbe essere anche una nota sulle cartelle esattoriali che dovrebbe prevedere uno spostamento dei pagamenti a 150 giorni. E' quanto si apprende da fonti della maggioranza al termine della cabina di regia a palazzo Chigi. Nel decreto fiscale, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, secondo le ultime notizie dovrebbero entrare nuove misure sulle cartelle. Tra le misure dovrebbe entrare una di quelle richieste dal documento delle commissioni Finanze sulla riscossione, cioè la dilazione di 5 mesi per il pagamento delle cartelle sospese durante l'emergenza Covid che l'Agenzia delle entrate ha iniziato a settembre a inviare ai contribuenti. Sempre nel decreto fiscale, è in arrivo il rifinanziamento dell'ecobonus per le auto. Lo si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali sarebbe stata accolta la proposta del ministro Giancarlo Giorgetti a sostegno dell'automotive. In questo caso ammonterebbe a 300 milioni lo stanziamento per rifinanziare i contributi a favore delle vetture non inquinanti. Nuovo decreto fiscale

La proroga degli incentivi, su cui è ancora in corso un lavoro di verifica delle coperture e quindi non ancora certa al 100%, sarebbe resa necessaria dall'esaurimento delle risorse stanziate finora. Stando al monitoraggio del Mise infatti, gli stanziamenti rimangono solo per le vetture usate, per quelle con emissioni di Co2 tra 61 e 135 mg e per i motocicli.