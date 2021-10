Bonus risparmio idrico da 1000 euro per ristrutturare il bagno: cos'Ã¨ e scadenza

Italia

Il bonus risparmio idrico 2021 da 1000 euro per ristrutturare il bagno come spiega l’Agenzia delle Entrate può essere richiesto da tutti ovvero non bisogna presentare nessun Isee. Gli unici requisiti che bisogna avere per richiedere il bonus bagno o bonus risparmio idrico 2021 sono: essere maggiorenni e residenti in Italia. Ma cos’è il bonus bagno 2021 o bonus risparmio idrico? Il bonus bagno, introdotto dal Governo e rinnovato dalla Legge di Bilancio 2021 per l’intero anno corrente, permette di ristrutturare il bagno della propria casa spendendo metà dell’importo previsto, recuperando la cifra risparmiata dalla dichiarazione dei redditi. Questo tipo di bonus non prevede limiti di reddito, perciò è possibile procedere con la richiesta senza presentare l’ISEE. Inoltre, il bonus bagno è cumulabile con il bonus mobili ed elettrodomestici.Bonus risparmio idrico 2021 per ristrutturare il bagno: per cosa si può utilizzare?cco cosa dice l’Agenzia delle Entrate: per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.Bonus risparmio idrico 2021: scadenza domandaE possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

