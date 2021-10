Pozzallo, auto contro moto: Ã¨ morto un giovane modicano

Cronaca

Pozzallo, auto contro moto: è morto un giovane modicano

Pozzallo - Grave incidente stradale nella zona industriale Modica-Pozzallo. Nello scontro è morto un giovane modicano di 26 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14. Lo scontro è avvenuto fra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha di grossa cilindrata. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha subito richiesto l'intervento sul posto dell'elisoccorso per le gravi lesioni riportate dal giovane motociclista. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi poichè il giovane è deceduto. Il giovane lavorava in un'azienda che ha sede nell'area industriale, e aveva terminato il turno di lavoro, la donna che viaggiava a bordo del Suv stava lasciando in auto una fabbrica che ha sede lì vicino. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica e le Forze dellìOrdine che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica del terribile incidente mortale.

