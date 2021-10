Salute e benessere

Dieta senza zuccheri, esempio menù per dimagrire. La dieta senza zuccheri aiuta a perdere peso velocemente. La dieta senza zuccheri non è facile da seguire perché richiede diverse privazioni alimentari. Inoltre eliminare completamente gli zuccheri dalla nostra alimentazione non è una scelta consigliata, dal momento che l’organismo ha bisogno di tutti gli elementi nutrizionali per funzionare correttamente. Innanzitutto bisogna distinguere quali sono gli zuccheri pericolosi per la salute, e quali invece sono indispensabili. Inoltre, prima di iniziare un regime alimentare particolarmente restrittivo, è consigliabile consultare il proprio medico di fiducia.Dieta senza zuccheri per dimagrire: quali alimenti evitare e quali alimenti mangiare. Zuccheri e carboidrati sono la stessa cosa? Il termine zuccheri è un sinonimo di carboidrati, ma nell’accezione più comune del termine vi è una differenza significativa. I carboidrati sono la primaria fonte di energia per l’uomo, e per questo motivo non ce ne possiamo privare per lungo tempo. In realtà il nostro organismo è in grado di funzionare anche senza questo “carburante”, perché può ricavare l’energia necessaria da grassi e proteine. Ma a lungo andare questo tipo di dieta comporta grandi problemi per la salute, come vedremo più avanti. I carboidrati si distinguono in semplici e complessi, e all’interno di queste due macrocategorie ci sono ulteriori suddivisioni. Sono proprio i carboidrati semplici che vengono comunemente chiamati zuccheri.Dieta senza zuccheri: cosa si può mangiareQuali sono i cibi consentiti in una dieta senza zuccheri? Oltre a dire addio ai dolci e alle bevande gassate, sono molte le piccole accortezze che possono aiutarci a perdere peso. Ecco gli alimenti che si possono consumare senza pericolo: Pane, pasta e riso integrali, Cereali, Farine integrali, Patate, Frutta, Verdura, Legumi, Latte e latticini, Yogurt bianco, Formaggi senza zuccheri aggiunti, Uova, Pesce e crostacei, Carne, Burro, Cacao amaro, Cioccolato fondente (sopra il 75%).Dieta senza zuccheri: esempio menù giornalieroCaffè o tè senza zucchero, fette biscottate integrali, latte parzialmente scremato. Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero. Pasta integrale con vongole e prezzemolo, insalata di rucola e tofu, 1 mela. Merenda: uno yogurt bianco. Cena: petto di pollo alla piastra, fagioli cannellini lessati, pane integrale. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito. Si tratta di diete indicative che possono esssere seguite solo dopo aver consulatato il proprio medico di famiglia.

