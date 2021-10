Politica

Ragusa, Chiavola Pd: crisi idrica sempre presente Ragusa, Chiavola Pd: crisi idrica sempre presente

Ragusa - Ragusa, Chiavola Pd: crisi idrica sempre presente. Disagi in via Emanuela Loi a Bruscè. Evidentemente la crisi idrica che attanaglia la città, seppu in sordine è sempre presente. Ad affermarlo il capogruppo consiliare Pd Mario Chiavola che riporta la segnalazione di Natalia Palozzolo, componente delle segreteria comnale del suo partito. I fatti si riferiscono alla zona di Bruscè, in particolare a via Emanuela Loi (la giovane agente di polizia caduta nell’attentato di via Amelio al giudice Paolo Borsellino). Stando alla segnalazione riportata da Chiavola, sembra che “i problemi dovuti alla carenza d’acqua nelle ultime settimane si sono amplificati, soprattutto perchè le famiglie devono confrontarsi con lunghe attese per la consegna dell’acqua tramite le autobotti comunali. Le stesse famiglie sono costrette a ricorrere alle case di altri familiari per i servizi. Sembra che il Comune abbia solo due persone addette all’espletamento dell’attività in questione in quanto l’altro personale è impegnato con gli scuolabus.Le famiglie in questione ci chiedevano se e quale soluzione si può individuare per intensificare il servizio stante il proseguimento dell’emergenza e in attesa che il collegamento con i pozzi dell’Asi possa dare i propri frutti con l’aumento dell’erogazione idrica”. Infine Mario Chiavola conclude “sono segnalazioni che, naturalmente, giriamo all’amministrazione comunale e che, per quello che può servire, ci ricordano che il problema dell’acqua è sempre presente sul nostro territorio comunale”. (da.di.)

