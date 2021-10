Green pass, Letta: Non vaccinarsi non Ã¨ motivo per bloccare il Paese

Italia

Green pass, Letta: Non vaccinarsi non è motivo per bloccare il Paese

ROMA - Sulla vaccinazione ’’ritengo che sia necessario continuare su questa azione di convincimento e buonsenso, se si cede rispetto alla regola alla quale tutti ci siamo adeguati e che è stata la regola che ci sta portando fuori dall’emergenza, poi diventa tutto più complicato. Spero non si paralizzi il Paese, sarebbe una gravissima irresponsabilità di qualche piccola minoranza, una irresponsabilità non legata a motivi reali perchè non vaccinarsi non è un motivo reale per bloccare il Paese’’. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Anch’io su Rai Radio1. ’’La vaccinazione l’abbiamo fatta tutti e questa motivazione non ha senso’’, ha aggiunto. Quanto ai fatti di Roma di Roma di sabato scorso, secondo Letta ’’è evidente che ci sono stati dei problemi e delle falle sulla gestione dell’ordine pubblico, ma gli attacchi della Meloni sono strumentali. E’ un modo per coprire quando accaduto e coprire l’assunzione di responsabilità e adesso cerca di scaricare su Lamorgese. Mi sembrano tutti giochi sulla pelle del Paese e noi non ci stiamo. Noi siamo quelli che in questo momento sono al governo e cercano di andare avanti in un momento difficile’’.

