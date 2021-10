Il bonus idrico o bonus bagno da 1000 euro: ecco per quali lavori e come averlo. Il bonus idrico o bonus bagno da 1000 euro come spiega l’Agwnzia delle Entrate si può richiedere per un solo immobile e per lavori di efficientamento idrico. Il bonus idrico o bonus bagno è stato confermato dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che ha firmato lo scorso 27 settembre il decreto che definisce modalità e termini per l’ottenimento del bonus idrico come previsto dai commi 61 al 65 dell’art.1 della legge 178/2020 (Finanziaria 2021).



Bonus idrico o bonus bagno da 1000 euro: per quali lavori si può richiedere entro il 31 dicembre 2021?

Possono richiedere il bonus idrico i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per le spese relative a:fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.