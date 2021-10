Curiosità

Vacanze rilassanti in Toscana Vacanze rilassanti in Toscana

Tra le diverse mete turistiche italiane, la Toscana ha da sempre riscosso un enorme successo. La regione comprende un territorio di notevoli dimensioni, all’interno del quale si possono trovare località anche molto differenti tra loro: una meta ricca di paesaggi immersi nella natura, ma anche punteggiata di località di interesse storico-culturale che meritano senza dubbio di essere visitate. Sono davvero moltissime le destinazioni ideali per una vacanza in Toscana, ognuna con le sue peculiarità. Si può infatti decidere di passare una vacanza in totale relax in mezzo alla natura, in uno dei numerosi agriturismi presenti all'interno della regione. Oppure si possono organizzare visite a città e luoghi storici che hanno molto da raccontare del loro passato e delle tradizioni che ancora oggi qui si tramandano di generazione in generazione. I più sportivi possono anche organizzare un viaggio in questa regione per fare sport lontani dal caos delle proprie città di origine: in Toscana si possono facilmente organizzare ad esempio tour in mountain bike oppure escursioni in mezzo alla natura.Infine, come non citare le numerose destinazioni di mare lungo la costa? Esistono moltissime strutture ricettive come ad esempio il Camping Village Pappasole, un villaggio Follonica dotato di ogni comfort e adatto sia a gruppi di amici che a vacanze di coppia o in famiglia. La Toscana è quindi ideale per diverse tipologie di vacanza e si ha l’imbarazzo della scelta al momento di scegliere la propria meta in base a gusti ed esigenze personali. Quali sono le mete da non perdere assolutamente in questa regione? Eccone alcune!Val d'OrciaUna delle destinazioni toscane che meritano di essere visitate è senza dubbio la Val d'Orcia. Soprattutto per chi vive in contesti completamente differenti, come città e grandi centri urbani, queste terre sono la meta perfetta per staccare la spina dal caos e dedicare un po’ di tempo a sé stessi. Le strutture ideali per assaporare la quiete di questa zona sono i moltissimi agriturismi dislocati sulle dolci colline in mezzo al verde.I paesaggi che si possono ammirare in Val d'Orcia sono davvero incredibili e molte delle più belle fotografie stampate sulle cartoline di viaggio, sui poster e sui cataloghi sono state scattate proprio in questi luoghi suggestivi. In queste terre sembra che il tempo si sia fermato e si gode a tutti gli effetti un ritorno alle origini e ai veri piaceri della vita. Gli appassionati di vino possono ad esempio organizzare diverse visite alle numerose cantine presenti in quest'area e i più golosi possono invece approfittare dei deliziosi piatti locali serviti nei ristoranti dei piccoli centri abitati della zona.Mare e sole nelle isole o sulla costaDurante la stagione estiva non si può di certo ignorare la presenza di una costa con un mare stupendo e spiagge di sabbia finissima. Lungo i litorali toscani si possono trovare infatti diverse strutture di villeggiatura adatte a ogni esigenza, dal classico albergo, al più tipico bed and breakfast a conduzione familiare. Sono però presenti anche veri e propri villaggi all inclusive, dotati di ogni comfort e adatti a diverse tipologie di pubblico. In Toscana non c'è solo una magnifica costa, ma anche delle stupende isole da esplorare, perfette per una vacanza in totale relax o per avventure più dinamiche: tra le più belle sicuramente l’Elba, ma anche l’Isola del Giglio o Capraia. Il loro territorio si presta infatti ad escursioni a piedi o in bicicletta, ma anche ad esperienze in mare come delle indimenticabili immersioni che si possono organizzare grazie ai diving center presenti un po’ ovunque. Sono moltissime inoltre le calette nascoste lungo il perimetro delle isole, che si possono scovare noleggiando un'imbarcazione per uno o più giorni e ammirando i paesaggi toscani da nuovi punti di vista.Castelli, eremi e monasteriAnche per quel che riguarda le mete storiche e culturali, la Toscana riesce a non deludere i suoi visitatori. Sono infatti numerosi i monasteri e gli eremi sparsi sugli appennini e sui colli toscani. Con un po’ di trekking si possono raggiungere luoghi come il monastero di La Verna, oppure l'eremo di Camaldoli, che si trova nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Nei pressi di Firenze sono invece presenti dei gioielli architettonici come il Castello di Sammezzano, dotato di 365 stanze con decorazioni più uniche che rare e a una ventina di chilometri da Siena si può invece ammirare il Castello di Brolio, un luogo antichissimo che risale all'epoca longobarda.Questi sono solo alcuni dei luoghi presenti in questa magnifica regione. Le mete sono davvero moltissime ed è ovviamente impossibile menzionarle tutte, ma soprattutto riuscire a vederle in un'unica vacanza. La Toscana è una regione che va esplorata con calma e dove è sempre piacevole tornare per passare giorni spensierati tra luoghi dalle atmosfere uniche.

Tra le diverse mete turistiche italiane, la Toscana ha da sempre riscosso un enorme successo. La regione comprende un territorio di notevoli dimensioni, all’interno del quale si possono trovare località anche molto differenti tra loro: una meta ricca di paesaggi immersi nella natura, ma anche punteggiata di località di interesse storico-culturale che meritano senza dubbio di essere visitate. Sono davvero moltissime le destinazioni ideali per una vacanza in Toscana, ognuna con le sue peculiarità. Si può infatti decidere di passare una vacanza in totale relax in mezzo alla natura , in uno dei numerosi agriturismi presenti all'interno della regione. Oppure si possono organizzare visite a città e luoghi storici che hanno molto da raccontare del loro passato e delle tradizioni che ancora oggi qui si tramandano di generazione in generazione. I più sportivi possono anche organizzare un viaggio in questa regione per fare sport lontani dal caos delle proprie città di origine: in Toscana si possono facilmente organizzare ad esempio tour in mountain bike oppure escursioni in mezzo alla natura. che meritano senza dubbio di essere visitate. Sono davvero moltissime le destinazioni ideali per una vacanza in Toscana, ognuna con le sue peculiarità. Si può infatti decidere di passare una, in uno dei numerosi agriturismi presenti all'interno della regione. Oppure si possono organizzareche hanno molto da raccontare del loro passato e delle tradizioni che ancora oggi qui si tramandano di generazione in generazione. I più sportivi possono anche organizzare un viaggio in questa regionedelle proprie città di origine: in Toscana si possono facilmente organizzare ad esempio tour in mountain bike oppure escursioni in mezzo alla natura. Infine, come non citare le numerose destinazioni di mare lungo la costa ? Esistono moltissime strutture ricettive come ad esempio il Camping Village Pappasole, un le mete da non perdere assolutamente in questa regione ? Eccone alcune!

Val d'Orcia

Una delle destinazioni toscane che meritano di essere visitate è senza dubbio la Val d'Orcia. Soprattutto per chi vive in contesti completamente differenti, come città e grandi centri urbani, queste terre sono la meta perfetta per staccare la spina dal caos e dedicare un po’ di tempo a sé stessi. Le strutture ideali per assaporare la quiete di questa zona sono i moltissimi agriturismi dislocati sulle dolci colline in mezzo al verde.

I paesaggi che si possono ammirare in Val d'Orcia sono davvero incredibili e molte delle più belle fotografie stampate sulle cartoline di viaggio, sui poster e sui cataloghi sono state scattate proprio in questi luoghi suggestivi. In queste terre sembra che il tempo si sia fermato e si gode a tutti gli effetti un ritorno alle origini e ai veri piaceri della vita. Gli appassionati di vino possono ad esempio organizzare diverse visite alle numerose cantine presenti in quest'area e i più golosi possono invece approfittare dei deliziosi piatti locali serviti nei ristoranti dei piccoli centri abitati della zona. ? Esistono moltissime strutture ricettive come ad esempio il Camping Village Pappasole, un villaggio Follonica dotato di ogni comfort e adatto sia a gruppi di amici che a vacanze di coppia o in famiglia. La Toscana è quindi ideale per diverse tipologie di vacanza e si ha l’imbarazzo della scelta al momento di scegliere la propria meta in base a gusti ed esigenze personali. Quali sono? Eccone alcune!Val d'OrciaUna delle destinazioni toscane che meritano di essere visitate è senza dubbio la Val d'Orcia. Soprattutto per chi vive in contesti completamente differenti, come città e grandi centri urbani, queste terre sonoe dedicare un po’ di tempo a sé stessi. Le strutture ideali per assaporare la quiete di questa zona sono i moltissimi agriturismi dislocati sulle dolci colline in mezzo al verde.I paesaggi che si possono ammirare in Val d'Orcia sono davvero incredibili e molte delle più belle fotografie stampate sulle cartoline di viaggio, sui poster e sui cataloghi sono state scattate proprio in questi luoghi suggestivi. In queste terre sembra che il tempo si sia fermato e si gode a tutti gli effetti un ritorno alle origini e ai veri piaceri della vita. Gli appassionati di vino possono ad esempio organizzare diverse visite alle numerose cantine presenti in quest'area e i più golosi possono invece approfittare deiserviti nei ristoranti dei piccoli centri abitati della zona. Mare e sole nelle isole o sulla costa

Durante la stagione estiva non si può di certo ignorare la presenza di una costa con un mare stupendo e spiagge di sabbia finissima. Lungo i litorali toscani si possono trovare infatti diverse strutture di villeggiatura adatte a ogni esigenza, dal classico albergo, al più tipico bed and breakfast a conduzione familiare. Sono però presenti anche veri e propri villaggi all inclusive, dotati di ogni comfort e adatti a diverse tipologie di pubblico. In Toscana non c'è solo una magnifica costa, ma anche delle stupende isole da esplorare , perfette per una vacanza in totale relax o per avventure più dinamiche: tra le più belle sicuramente l’Elba, ma anche l’Isola del Giglio o Capraia. Il loro territorio si presta infatti ad escursioni a piedi o in bicicletta, ma anche ad esperienze in mare come delle indimenticabili immersioni che si possono organizzare grazie ai diving center presenti un po’ ovunque. Sono moltissime inoltre le calette nascoste lungo il perimetro delle isole , che si possono scovare noleggiando un'imbarcazione per uno o più giorni e ammirando i paesaggi toscani da nuovi punti di vista. Lungo i litorali toscani si possono trovare infatti diverse strutture di villeggiatura adatte a ogni esigenza, dal classico albergo, al più tipico bed and breakfast a conduzione familiare. Sono però presenti anche veri e propri villaggi all inclusive, dotati di ogni comfort e adatti a diverse tipologie di pubblico. In Toscana non c'è solo una magnifica costa, ma anche delle, perfette per una vacanza in totale relax o per avventure più dinamiche: tra le più belle sicuramente l’Elba, ma anche l’Isola del Giglio o Capraia. Il loro territorio si presta infatti ad escursioni a piedi o in bicicletta, ma anche ad esperienze in mare come delle indimenticabili immersioni che si possono organizzare grazie ai diving center presenti un po’ ovunque. Sono moltissime inoltre, che si possono scovare noleggiando un'imbarcazione per uno o più giorni e ammirando i paesaggi toscani da nuovi punti di vista. Castelli, eremi e monasteri

Anche per quel che riguarda le mete storiche e culturali, la Toscana riesce a non deludere i suoi visitatori. Sono infatti numerosi i monasteri e gli eremi sparsi sugli appennini e sui colli toscani . Con un po’ di trekking si possono raggiungere luoghi come il monastero di La Verna, oppure l'eremo di Camaldoli, che si trova nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Nei pressi di Firenze sono invece presenti dei gioielli architettonici come il Castello di Sammezzano, dotato di 365 stanze con decorazioni più uniche che rare e a una ventina di chilometri da Siena si può invece ammirare il Castello di Brolio, un luogo antichissimo che risale all'epoca longobarda. . Con un po’ di trekking si possono raggiungere luoghi come il monastero di La Verna, oppure l'eremo di Camaldoli, che si trova nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Nei pressi di Firenze sono invece presenti deicome il Castello di Sammezzano, dotato di 365 stanze con decorazioni più uniche che rare e a una ventina di chilometri da Siena si può invece ammirare il Castello di Brolio, un luogo antichissimo che risale all'epoca longobarda. Questi sono solo alcuni dei luoghi presenti in questa magnifica regione. Le mete sono davvero moltissime ed è ovviamente impossibile menzionarle tutte, ma soprattutto riuscire a vederle in un'unica vacanza. La Toscana è una regione che va esplorata con calma e dove è sempre piacevole tornare per passare giorni spensierati tra luoghi dalle atmosfere uniche.