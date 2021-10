14 ottobre: Covid Ragusa, 312 positivi e un morto

Attualità

Ragusa – Altro decesso per Covid in provincia di Ragusa. Si tratta di un uomo di 89 anni di Ragusa, vaccinato, morto nel reparto di malattie Infettive all’ospedale Giovanni Paolo II. In totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa sono 312 di cui 291 in isolamento domiciliare, 9 ricoverati e 8 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 4 in Foresteria. I morti dall’inizio della pandemia ad oggi sono 370 e i guariti 10.012. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 14 ottobre dei Comuni iblei: 15 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 46 Comiso, 0 Giarratana, 10 Ispica, 24 Modica, 0 Monterosso, 9 Pozzallo, 78 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 30 Scicli, 68 Vittoria.Covid Ragusa: i dati dei ricoverati in ospedale e i dati dei tamponiEcco i dati dei 9 ricoverati in ospedale a Ragusa: 6 nel reparto di Malattie Infettive (5 residenti e 1 fuori provincia), 2in area grigia e 1 in Rianimazione. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 199.115 tamponi molecolari, 35.873 test sierologici, 456.511 test rapidi per un totale di 691.499.

