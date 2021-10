Dieta rapida: come dimagrire 3 kg in 5 giorni con i frutti di bosco

Salute e benessere

La dieta rapida dei frutti di bosco può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. Non tutti sanno che i frutti di bosco o frutti rossi sono ricchi di proprietà benefiche per l'organismo. La dieta rapida ai frutti di bosco oltra a far dimagrire aiuta anche a perdere peso e a "sgonfiare" la pancia. I frutti di bosco sono poverissimi dI calorie, ma ricchissimi di antocianine (pigmenti rosso-viola), d vitamine A, C e B, di acidi organici e di tannini. Grazie a questi fitonutrienti, i frutti rossi combattono le alterazioni della circolazione che spesso si accompagnano al peso in eccesso, soprattutto in estate: pesantezza delle gambe, varici, capillari evidenti. Inoltre le antocianine, dalla spiccata azione antiossidante e anti-invecchiamento, agiscono sui capillari della retina, migliorando l'irrorazione delle cellule sensibili alla luce e preparando la vista al pieno di raggi solari estivi. Infine, gli acidi organici svolgono un effetto antisettico e riequilibrante della flora batterica, favoriscono le funzioni intestinali e regalando un addome piatto e tonico.Dieta rapida ai frutti di bosco: come dimagrire 3 kg in 5 giorni: esempio menù giorno per giornoLa dieta rapida dei frutti di bosco è, come dice il nome stesso, ricca di lamponi, fragole, mirtilli e ribes e composta da alimenti con pochi grassi. La dieta rapida dei frutti di bosco può far perdere fino a 3 chili in soli 5 giorni e va seguita per un tempo limitato. La dieta rapida dei frutti di bosco è caratterizzata da tre pasti principali (colazione, pranzo, cena) e due spuntini (metà mattinata e metà pomeriggio). A pranzo e a cena non devono assolutamente mancare sia le proteine che i carboidrati.Dieta rapida dei frutti di bosco menu:Dieta rapida dei frutti di bosco: menù primo giorno: Colazione molto leggera: uno yogurt magro al gusto della fragola con due cucchiai di fiocchi di cereali. Spuntino di metà mattinata: 50 grammi di lamponi. Pranzo: 60 grammi di pasta con pomodoro fresco e un contorno di verdure crude (finocchi o cetrioli). Merenda: uno yogurt al gusto della fragola. Cena:200 grammi di pesce alla griglia, il contorno di verdura, melanzane in umido con prezzemolo e 300 grammi di fragole.Dieta rapida dei frutti di bosco: menù secondo giorno: Colazione: un centrifugato composto da frutta varia quale, fragole, mirtilli e arance e due biscotti rigorosamente secchi. Spuntino: 250 grammi di ribes. Pranzo: 50 grammi di riso alle fragole e sempre un contorno di verdura di stagione. Merenda: uno yogurt magro ai frutti di bosco. Cena 180 grammi di carne bianca, o pollo o tacchino con contorno di peperoni o melanzane alla griglia. Come frutta 300 grammi di lamponi.Dieta rapida dei frutti di bosco: menù terzo giorno: Collazione: un frullato di latte con frutta di bosco (220 grammi di more) e un succo di frutta. Pranzo: 300 grammi di minestrone con tanti legumi e patate. Merenda: yogurt magro ai mirtilli. Cena: 80 grammi di formaggio magro e contorno di broccoli cotti al vapore e come frutta una macedonia mista.Dieta rapida dei frutti di bosco: menù quarto giorno: Colazione: una centrifuga di frutti di bosco, Pranzo: riso con piselli e carote in umido. Una macedonia di frutti di bosco. Merenda. un succo di ananas privo di zucchero. Cena: carne bianca in particolare 200 grammi di filetto di tacchino grigliato e una peperonata.Dieta rapida dei frutti di bosco: menù quinto giorno: Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato, 3 cucchiaie di marmellata ai lamponi. Spuntino di metà mattinata: uno spuntino con le ciliegie. Pranzo: 250 grammi di nasello al cartoccio con contorno di radicchio rosso e come frutta 300 grammi di fragole. Merenda: un succo di ananas privo di zucchero. Cena: 60 grammi di fusilli con carciofi e speck, contorno di finocchi e un succo di more. La dieta rapida ai frutti di bosco prevede anche ogni giorno una tisana sempre ai frutti di bosco per facilitare la perdita di peso e sgonfiare la pancia.

La dieta rapida dei frutti di bosco è, come dice il nome stesso, ricca di lamponi, fragole, mirtilli e ribes e composta da alimenti con pochi grassi. La dieta rapida dei frutti di bosco può far perdere fino a 3 chili in soli 5 giorni e va seguita per un tempo limitato. La dieta rapida dei frutti di bosco è caratterizzata da tre pasti principali (colazione, pranzo, cena) e due spuntini (metà mattinata e metà pomeriggio). A pranzo e a cena non devono assolutamente mancare sia le proteine che i carboidrati.

Dieta rapida dei frutti di bosco menu:

Dieta rapida dei frutti di bosco: menù primo giorno: Colazione molto leggera: uno yogurt magro al gusto della fragola con due cucchiai di fiocchi di cereali. Spuntino di metà mattinata: 50 grammi di lamponi. Pranzo: 60 grammi di pasta con pomodoro fresco e un contorno di verdure crude (finocchi o cetrioli). Merenda: uno yogurt al gusto della fragola. Cena:200 grammi di pesce alla griglia, il contorno di verdura, melanzane in umido con prezzemolo e 300 grammi di fragole. Dieta rapida dei frutti di bosco: menù secondo giorno: Colazione: un centrifugato composto da frutta varia quale, fragole, mirtilli e arance e due biscotti rigorosamente secchi. Spuntino: 250 grammi di ribes. Pranzo: 50 grammi di riso alle fragole e sempre un contorno di verdura di stagione. Merenda: uno yogurt magro ai frutti di bosco. Cena 180 grammi di carne bianca, o pollo o tacchino con contorno di peperoni o melanzane alla griglia. Come frutta 300 grammi di lamponi.

Dieta rapida dei frutti di bosco: menù terzo giorno: Collazione: un frullato di latte con frutta di bosco (220 grammi di more) e un succo di frutta. Pranzo: 300 grammi di minestrone con tanti legumi e patate. Merenda: yogurt magro ai mirtilli. Cena: 80 grammi di formaggio magro e contorno di broccoli cotti al vapore e come frutta una macedonia mista.

Dieta rapida dei frutti di bosco: menù quarto giorno: Colazione: una centrifuga di frutti di bosco, Pranzo: riso con piselli e carote in umido. Una macedonia di frutti di bosco. Merenda. un succo di ananas privo di zucchero. Cena: carne bianca in particolare 200 grammi di filetto di tacchino grigliato e una peperonata. Dieta rapida dei frutti di bosco: menù quinto giorno: Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato, 3 cucchiaie di marmellata ai lamponi. Spuntino di metà mattinata: uno spuntino con le ciliegie. Pranzo: 250 grammi di nasello al cartoccio con contorno di radicchio rosso e come frutta 300 grammi di fragole. Merenda: un succo di ananas privo di zucchero. Cena: 60 grammi di fusilli con carciofi e speck, contorno di finocchi e un succo di more. La dieta rapida ai frutti di bosco prevede anche ogni giorno una tisana sempre ai frutti di bosco per facilitare la perdita di peso e sgonfiare la pancia.