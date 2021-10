Conte: A Roma voterÃ² Gualtieri, Michetti non Ã¨ affidabile

Politica

ROMA - ’’Il ballottaggio a Roma? Non mi risulta affatto che la Raggi si sia schierata con Michetti. Farà la consigliera d’opposizione. Io da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale, patrimonio di tutti. Tra Gualtieri e Michetti scelgo Gualtieri, conosco il suo valore. Michetti non mi dà nessuna affidabilità per quel poco che ho visto e per le forze politiche che lo appoggiano. Io voterò per Gualtieri, non sto dicendo che il M5S lo deve votare, i voti non sono pacchetti da spostare’’. Lo ha dichiarato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a ’’Di Martedì’’ su LA7.

