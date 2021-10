Pozzallo, esenzione tasse 2021 attività commerciali in difficoltà

Economia

Pozzallo - A Pozzallo prorogata l'esenzione delle tasse anche nel 2021 per le attività commerciali in difficoltà. Il Consiglio Comunale ha approvato, nella seduta del 12 ottobre scorso, la proposta di Regolamento per le agevolazioni straordinarie alle attività commerciali relative all’Imu, Tari, Cosap e Imposta di Pubblicità per l’anno 2021, già approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 191 del 15.09.2021. E’ prevista una esenzione totale delle suindicate imposte e tasse per tutte le attività che nell’anno in corso hanno subito un calo di fatturato nella misura del 25% su base annua, raffrontando il fatturato dell’anno 2019 con quello del 2020. A breve sarà pubblicato un nuovo avviso, comprensivo delle schede da compilare per la richiesta, con i termini e le modalità di presentazione delle istanze.“Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale per venire incontro alle difficoltà che vivono le attività commerciali in questo periodo – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – così dopo aver approvato l’esenzione totale di Imu, Tari, Cosap e Imposta di Pubblicità per l’anno 2020, abbiamo prorogato l’agevolazione anche per il 2021 cercando di dare una boccata di ossigeno agli esercizi commerciali in difficoltà”. “E’ una scelta importante a favore dell’economia cittadina – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Privitera – per favorirne il rilancio, per altro già avviato con gli ottimi risultati della stagione turistica appena conclusa”.

