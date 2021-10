Tentata rapina in pieno centro a Ispica: sparano con la pistola

Cronaca

Ispica - Tentata rapina ieri sera in pieno centro a Ispica. Due ignoti, armati di una pistola e con il volto coperto da un casco scuro, intorno alle ore 19, hanno fatto irruzione all’interno dell’edicola tabaccheriaVendemmia minacciando i proprietari di consegnare l’incasso. La reazione dei proprietari ha fatto scattare un momento di caos e i rapinatori hanno sparato un colpo di pistola in aria che fortunatamente non ha colpito nessuno. I due rapinatori subito dopo sono fuggiti a bordo di una moto senza il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ispica che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e stanno cercando di identificare i due rapinatori.

