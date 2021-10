Attualità

Modica - Nuovo “pavimento” al Geodetico, casa della pallavolo. Un nuovissimo taraflex (il “pavimento” di ultima generazione utilizzato nei migliori palazzetti) è stato installato nella struttura geodetica di via Fabrizio per rendere più agevole la pratica sportiva. L’intervento era necessario poiché la precedente pavimentazione, installata quando fu costruita la struttura nel 1990, risultava ormai logora, scivolosa e pericolosa per l’incolumità degli atleti. Attualmente le società di pallavolo modicane utilizzano il geodetico per gli allenamenti delle due squadre di serie A per l’intera attività delle categorie minori e delle giovanili. Inoltre nelle ore antimeridiane viene utilizzata dagli studenti del dirimpettaio Istituto Archimede. Nei prossimi giorni verrà inoltre completato anche l’altro geodetico, quello di Modica Alta. Anche qui un nuovo taraflex e nuove attrezzature che serviranno alla pratica sportiva dell’intero quartiere.“Modica – commenta il Sindaco – è ormai riconosciuta come la capitale della pallavolo siciliana. Grazie alle due società che militano in serie A e all’enorme movimento che da decenni porta la pratica di questo meraviglioso sport in Città. E’ doveroso per l’Amministrazione metterli nelle migliori condizioni logistiche. E credo di stare assolvendo al meglio a questo bisogno visto che attualmente abbiamo tre grandi strutture come il PalaRizza e i due geodetici ed una quarta, la palestra “Io gioco legale”, che sta per essere inaugurata”.

