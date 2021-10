Maltempo in Sicilia, allerta gialla e arancione: temporali anche a Ragusa

Attualità

Ragusa - E' ancora allerta meteo gialla e arancione in Sicilia. Domani 14 ottobre torna il maltempo in tutte le province siciliane tra cui Ragusa. A lanciare l'allerta meteo è il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. Sul sito istituzionale della Sicilia si legge: piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.dalla serata di oggi, 13 ottobre 2021, per 24-36h, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti nord, con raffiche fino a burrasca forte sui settori ionici. mareggiate lungo le coste esposte. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori centroorientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli. Allerta meteo in Sicilia oer il 14 ottobreI mari: da agitato a molto agitato lo Ionio, agitati il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia, molto mossi i restanti bacini.

I mari: da agitato a molto agitato lo Ionio, agitati il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia, molto mossi i restanti bacini.