Vittoria Sgarbi ospite al Festival delle Filosofie

Appuntamenti

Palermo - Teatro, musica e cinema come Cura. Vittorio Sgarbi interviene su “La Cura della città”. Ancora un fine settimana filosofico a Palermo, con la quarta edizione del Festival delle Filosofie, che quest’anno ha come tema La Cura. Le arti come Cura e la Cura della città saranno al centro degli eventi del 15, 16 e 17 ottobre. Di seguito i prossimi appuntamenti: 15 ottobre Ore 17,00-18,00 La Cura nel mondo greco antico Agorà Museo Salinas, Piazza Olivella, 24 con Patrizia Laspia, Giuseppe Girgenti e Sabrina Grimaudo. 16 ottobre Ore 10,00-13,00 Visite guidate presso il Palazzo Imperatore Gaetani Palazzo Imperatore Gaetani, via Vittorio Emanuele, 484 Visita guidata presso il Palazzo Imperatore Gaetani con Chiara MODICA DONÁ DALLE ROSE e Vito CORTE. POSTI ESAURITI. Ore 10,00-11,30 Cinefilosofia: Woody Allen, “Match Point” Cinema Rouge et Noir, Piazza Verdi, 8 con Alessia Cervini e Vincenzo LimaI. Ore 16,00-19,00 La Cura della città Palazzo Branciforte, Largo Gae Aulenti, 2 ore 16.00, Human Posology: l’antidoto.La Cura nella scienza del restauro: l’Hotel Des Palmes. Con Chiara Modica Donà Dalle Rose, Raffaele Bonsignore, Raffaella Greca, Luisa Andaloro, Massimiliano Maraffon e Giuseppe Girgenti. Ore 17.00, Progettazione e restauro di Palazzo Imperatore (già Gaetani dei Principi di Bastiglia) con Chiara Modica Donà Dalle Rose, Vito Corte, Guido Brivio, Giancarlo Brunelli e Luisa Andaloro. 0re 18.00, L’antidoto all’abbandono delle città: le case ad 1 euro e Riabitare Alicia con Chiara Chiara Modica Donà Dalle Rose, Paolo Mellano, Roberto Dini, Mila Sichera, Federico Bonelli e Vittorio Sgarbi. 17 ottobre 10,00-11,00 Cura filosofica tra Antichità e Medioevo Aula Magna Liceo Classico Vittorio Emanuele II, via Simone di Bologna, 11 Cura filosofica tra Antichità e Medioevo con Luca Bianchi e Loredana Cardullo. 11,00-12,30 Also Sprach, monologo per un’attrice a piedi Aula Magna Liceo Classico Vittorio Emanuele II, via Simone di Bologna, 11 di Giuseppe Ippolito (Guida Naturalistica, cooperativa ARTEMISIA) con Preziosa Salatino (Teatro Atlante).16,00-17,00 La Musicoterapia: spazio ed esperienza di Cura Aula Magna Liceo Classico Vittorio Emanuele II, via Simone di Bologna, 11 con Elide Scarlata(musicoterapeuta AIM) e il quintetto Pentakairos. 18,00-1900 Teatro come Cura dell’anima Giardino dei Giusti, via Alloro, 90 con l’attrice e regista Preziosa Salatino e la teatroterapista Annamaria Guzzio. Per partecipare al festival è necessario prenotare la propria presenza alla pagina https://www.efilosofie.it/programma/.Il Festival, dedicato alla memoria di Gino Strada e realizzato con il sostegno del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana nell’ambito della programmazione 2014-2020, è organizzato dall’associazione Lympha. I docenti di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale che si siano iscritti al Festival attraverso la piattaforma SOFIA entro il primo ottobre hanno diritto al riconoscimento dell’attività formativa da parte del MIUR.

Il Festival, dedicato alla memoria di Gino Strada e realizzato con il sostegno del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana nell’ambito della programmazione 2014-2020, è organizzato dall’associazione Lympha. I docenti di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale che si siano iscritti al Festival attraverso la piattaforma SOFIA entro il primo ottobre hanno diritto al riconoscimento dell’attività formativa da parte del MIUR.