Appuntamenti

Stagione teatrale a Ragusa: 14 spettacoli Palchi Diversi

Ragusa – Ricca come sempre e con ben 14 appuntamenti. La stagione teatrale “Palchi Diversi” promossa a Ragusa dalla Compagnia G.o.D.o.T. diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, sta per tornare. Domenica prossima, 17 ottobre, alle ore 18,30 e alle ore 21 sarà presentata al Teatro Ideal che anche quest’anno sarà una delle location della rassegna assieme al Teatro Perracchio e soprattutto alla Maison GoDoT dove si svolgeranno alcuni spettacoli. Una conferenza-spettacolo, quella di domenica, ad ingresso libero, che servirà a presentare la nuova stagione, la 16esima edizione che quest’anno sarà “bis” visto che la precedente si è dovuta interrompere a causa delle restrizioni covid. Si inizierà il 21, 22 e 23 ottobre alle ore 21 e il 24 ottobre alle ore 18,30 con lo spettacolo “L’attrice” di e con Federica Bisegna, un cavallo di battaglia della compagnia teatrale.“Come ogni anno - spiega il regista Vittorio Bonaccorso - apriamo la nuova stagione presentando il cartellone degli appuntamenti con una conferenza spettacolo a tema. Quest’anno, data la situazione che continuiamo a vivere, sarà incentrata sulla “Crisi del Teatro”. Una serata sempre all’insegna del buon umore e della musica con un accenno alle varie opere che saranno rappresentate ed ai loro autori”. Durante la serata spazio anche alla moda con l’esposizione di alcuni abiti del negozio Beddamatri. Per il primo spettacolo in programma, “L’attrice”, sono già aperte le prenotazioni. Uno spettacolo che ottiene sempre grande successo e che esalta le doti interpretative della protagonista, l’attrice Federica Bisegna. E lei ad illustrare il senso dello spettacolo. “Fare l’attore oggi? - spiega l’attrice Federica Bisegna - Un mestiere sempre più difficile, dove i sogni, le illusioni e le aspettative s’infrangono miseramente in una realtà sempre meno attenta al mondo dell’arte.Mi sono divertita a scrivere, ispirandomi ad un pezzo di Aldo Nicolaj, un monologo brillante che ironizza sulle vicissitudini quotidiane e i vizi di Anastasia Goffredini, stereotipo della grande attrice “impegnata” ma sempre alla ricerca di un ingaggio per sbarcare il lunario”. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 339.3234452 - 338.4920769 - 327.7044022 - 339.3130315 o via mail a info@compagniagodot.it. Prenotazione anche presso la Maison GoDoT (Via Carducci, 265 - 273 Ragusa) e Beddamatri (via Coffa, 12).

