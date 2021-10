Salute occhi: diplopia: cos'Ã¨, sintomi e rimedi

Salute e benessere

Salute occhi, diplopia: cos’è, sintomi e rimedi. La diplopia è una percezione di 2 immagini di un unico oggetto. La diplopia colpisce gli occhi e può essere binoculare o monoculare. Ma vediamo nel dettaglio cosa fare per la salute degli occhi in caso di diplopia, cos’è e i sintomi da non sottovalutare. Salute occhi, diplopia: cos’è? La diplopia letteralmente significa ‘visione doppia’ e consiste nella percezione di 2 immagini di un unico oggetto.Salute occhi, diplopia: cause, sintomi e rimedi. Le cause della diplopia binoculare possono essere di natura: vascolare; metabolica (ad es. diabete); traumatica; infiammatoria (come nell’oftalmopatia tiroidea); neoplastica; degenerativa. La diagnosi clinica viene supportata da una serie di esami strumentali, ad esempio, Risonanza Magnetica, Elettromiografia, e da consulenze come la visita neurologica, che aiutano lo specialista a definire l’origine e la natura del problema. Temporaneamente, si può ovviare al disturbo con l’occlusione di 1 dei 2 occhi o, se possibile, con l’applicazione di particolari lenti, dette lenti prismatiche, che attenuano la diplopia. Il trattamento definitivo scaturisce dalla diagnosi precisa.Salute occhi: diplopia monoculare, cos’è?La diplopia monoculare è una problematica che interessa solo 1 dei 2 occhi ed è di stretta competenza dell’oftalmologo. È la conseguenza di una distorsione dell’immagine che attraversa i mezzi diottrici.Salute occhi, diplopia monoculare: cause e cureSe pensiamo all’occhio come una macchina fotografica, il suo obiettivo è formato da due lenti: la cornea, membrana anteriore e trasparente, che è la lente più potente; il cristallino, più interno, localizzato dietro l’iride e la pupilla, meno potente ma capace di modificare il proprio potere permettendo la messa a fuoco a diverse distanze. Entrambe possono provocare diplopia. Tra le cause di origine corneale ricordiamo l’astigmatismo (l’immagine viene messa a fuoco su due piani diversi), un difetto di refrazione spesso associato a miopia e ipermetropia che deve essere opportunamente corretto per evitare la diplopia. Una particolare causa di astigmatismo è il cheratocono, malattia che colpisce 1 persona su 2000 a esordio tra i dieci e i vent’anni. In questo caso, l’astigmatismo è così elevato e irregolare da non poter essere corretto con lenti da occhiale.L’evoluzione tecnologica ha messo a disposizione degli oculisti tecniche che possono arrestarne l’evoluzione se diagnosticato precocemente, come il Cross-linking del collagene corneale, o permettere di trattarlo chirurgicamente con interventi di trapianto estremamente selettivi che prevedono l’uso del Laser a Femtosecondi agendo sulla cornea con precisione micrometrica (Trapianto Lamellare). Un’altra importante causa di diplopia monoculare è l’opacità del cristallino per cui, anche in questo caso, è necessario intervenire. Negli ultimi anni utilizziamo il laser a Femtosecondi e la tecnologia 3D per rendere minimo l’impatto chirurgico ed è possibile sostituire il cristallino naturale con un cristallino artificiale a elevata tecnologia in grado di correggere contestualmente anche i difetti refrattivi (miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia) liberando il paziente dalla così scomoda dipendenza degli occhiali e risolvendo la diplopia.

